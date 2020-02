Er tötete mit über 30 Messerstichen, dennoch ist er kein Mörder – heute steht der junge Kroate vor Gericht

Es war eine Tat, die die Region schwer erschütterte: Am Abend des 17. Januar 2019 wurde die 66-jährige Hildegard Enz Rivola blutüberströmt vor ihrer Haustüre an der Erlinsbacherstrasse in Aarau gefunden. Die Nachbarn hatten ihre Hilfeschreie gehört und waren ihr zur Hilfe geeilt. Kurze Zeit später erlag die 66-Jährige im Spital ihren schweren Verletzungen. Mehr als 30-mal hatte jemand auf ihren Oberkörper eingestochen. Vom Täter und von der Tatwaffe fehlte vorerst jede Spur.

Ab diesem Abend liefen die Ermittlungen auf Hochtouren: Für die Klärung des Tötungsdeliktes bildete die Kantonspolizei Aargau eine Sonderkommission und arbeitete mit einem Team der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau praktisch ununterbrochen an diesem Fall. Mittels Flugblättern baten die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft sogar die Bevölkerung um Hilfe. Knapp einen Monat später–am 12. Februar – verhafteten die Polizisten einen 28-jährigen Kroaten aus Unterentfelden. Bei ihm fanden die Ermittler auch die mutmassliche Tatwaffe. Der Beschuldigte bestritt den Tatvorwurf zuerst, mittlerweile ist er aber geständig.