Der vor kurzem von der Kantonspolizei Aargau gerettete Mäusebussard, welcher verängstigt und völlig zersaust mitten auf der A2 stand, ist schon wieder auf freiem Fuss. Die von einem Autofahrer alarmierten Polizisten fanden den Greifvogel auf der Strasse. Der Bussard wurde, nach einem kurzen Abstecher in die Tierklinik BolligerTschuor AG in Oftringen, in die Pflegestation des Natur- und Vogelschutzvereins Oftringen gebracht. Auf Anfrage bestätigte der Vereinspräsident Urs Meyer, dass der Greifvogel bereits zwei Tage danach wieder frei gelassen worden war und äusserte die Hoffnung, "dass er sich wieder gut in die Wildnis eingelebt hat."

So fliegen Mäusebussarde in die Freiheit