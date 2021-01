«Er lebt vor, was vielen Zeitgenossen fehlt»: 100-jähriger Buchser leitet die Turnstunde

Am Freitag feiert ein ganz besonderer Buchser Geburtstag: Charly Waeber wird 100 Jahre alt. Dass man so ein hohes Alter erreicht, kommt zwar heutzutage nicht mehr ganz so selten vor. Aber Charly Waeber ist bei beeindruckender Gesundheit – und leitet die Gymnastikstunden im Alterszentrum Suhrhard. Dort wohnt er seit 2003 in einer Wohnung der Alterssiedlung, gleich beim Wald, wo er gerne spazieren geht. Das sportliche Engagement kommt nicht von ungefähr: Schon sein ganzes Leben lang ist Waeber, mittlerweile Ehrenmitglied bei der Männerriege Buchs, ein begeisterter Turner.

Turnte an fast allen Geräten

Charly Waeber ist im Kanton Zürich aufgewachsen. «1937 durfte ich das erste Mal zum Turnen – beim TV Brüttisellen», erinnert er sich. 1939 trat er dem TV Dietlikon bei; und er führte den TV Opfikon und Glattbrugg als Oberturner ans Eidgenössische Turnfest in Lausanne. «Ich habe seit 1947 praktisch alle Eidgenössischen Turnfeste miterlebt. Auch 2019 in Aarau war ich als Zuschauer dabei. Ich wollte den Dietlikern zuschauen, denn da bin ich auch Ehrenmitglied. Sie haben gut abgeschnitten.» Er spielte Faustball und turnte als Sektionsturner an fast allen Geräten, vor allem aber am Reck und am Barren.

Seit 1970 macht er jeden Morgen dasselbe

In seinem Leben ist Charly Waeber viel umgezogen. Aber wo immer er war, suchte er sich einen Verein. So war er zum Beispiel auch im Stadtturnverein Basel. Nur einmal musste er für vier Jahre pausieren, weil er sich auf die Schlossermeisterprüfung vorbereitete. Diesen Beruf übte er bis zur Pensionierung aus; unter anderem bei Griesemer in Lenzburg und Markstaller in Buchs. Wie fast alle Schlosser habe er Rückenbeschwerden entwickelt, und seit ihm im Spital Gymnastikübungen dagegen gezeigt worden waren, mache er diese jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen – seit 50 Jahren.