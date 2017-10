Bernd ruft bei der Agentur der Krankenkasse in Aarau an und verlangt den zuständigen Versicherungsberater. Weil bald ein Gerichtstermin ansteht, will er mit diesem über die hängigen Betreibungen zu reden.

Doch der Mann ist an einer Schulung, also droht Bernd einem anderen Mitarbeiter am Telefon. Wenn er nicht schnell eine Antwort erhalte, werde er gewalttätig und würde Bomben hochgehen lassen. Er wisse, wo die Angestellten der Krankenkasse wohnen, und kenne ihre Autonummern.

Später ruft er seinen Versicherungsberater privat an, dessen Frau nimmt den Anruf entgegen – und Bernd droht ihr, wenn die Betreibungen nicht gelöscht würden, werde er ihr und ihrem Mann schaden.

Vor Gericht relativiert Bernd die Drohungen und sagt, mit Bomben habe er rechtliche Schritte gegen die Versicherung gemeint. Er wolle nur, dass endlich eine unabhängige Instanz den Fall beurteile. Einzelrichter Schöb überzeugt dies nicht, er verurteilt Bernd wegen massiven Drohungen zu einer Geldstrafe von 2400 Franken.

Gegenüber dem Strafbefehl ist die Summe tiefer, weil Bernd arbeitslos ist. Schöb rät ihm, sich ans Versicherungsgericht zu wenden, um den Fall prüfen zu lassen. Er sagt aber auch, es sei kein Fehlverhalten der Krankenkasse ersichtlich.