Eppenberg-Tunnel ist gebaut: Was beim Vierspurausbau Aarau–Olten noch zu tun ist

Mehrere Bauarbeiter waren gestern daran, Beton um die bereits verlegten Bahnschwellen zu giessen. Draussen wurde derweil Schotter abgeladen – auf dem Trassee vor dem neuen, einspurigen Tunnel, der bei Wöschnau unter der Neubaustrecke hindurchführt. Diese 490 Meter lange Röhre wird bereits dieses Jahr am 2. Dezember in Betrieb genommen.

Was beim Vierspurausbau Aarau–Olten noch zu tun ist

Auf der To-do-Liste stehen derweil das vierte Gleis zwischen Dulliken und Däniken, dann die Rampe am Bahnhof Däniken sowie der Einbau der Bahntechnik bei der Verzweigung Gretzenbach und im Tunnel Eppenberg. Dort wird in den nächsten Wochen auch das zweite Gleis verlegt. Fertiggestellt sind bereits die drei Notausgänge: In Gretzenbach, Schönenwerd und an der Aarauerstrasse steht je einer zirka 800 Meter voneinander entfernt. Die beiden ersten führen durch 22 respektive 62 Meter hohe Treppenanlagen nach oben auf den Eppenberg, der Notausgang an der Aarauerstrasse hingegen führt auf Strassenhöhe durch einen 95 Meter langen, betonierten Fluchtstollen.