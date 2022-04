Entfelden/Buchs Mann hat sich «unangemessen» einem Primarschulkind genähert Am Kirchwegli in Oberentfelden hat ein unbekannter Mann ein Kind angesprochen. Die Schule warnt in einem Brief. In Buchs ist bei der Schulanlage eine spärlich bekleidete Person aufgefallen. Beide Vorfälle sind der Polizei bekannt.

In Oberentfelden hat ein unbekannter Mann ein Kind angesprochen. (Symbolbild) Andrea Stalder

Die Schule Entfelden teilte in einem Elternbrief mit, dass sich am Montag am Kirchwegli «ein Mann mit leicht grauen Haaren und einer schwarzen Jacke mit wenig grün» einer Primarschülerin «auf unangemessene Weise» genähert habe. Nachdem das Kind zu schreien begonnen habe, sei der Mann weggelaufen. Die Kantonspolizei bestätigt auf Anfrage, es liege die Meldung vor, dass ein Mädchen angesprochen worden sei, es gebe keine weiteren Erkenntnisse.

Aus Buchs wurde der Kapo letzte Woche «eine spärlich bekleidete Person in der Nähe des Schulhauses Suhrenmatte gemeldet», bestätigt die Polizei eine Meldung in den Sozialen Medien. Die umgehend ausgerückte Patrouille habe diesen nicht mehr antreffen können. Auch in Buchs sei es bei einem Vorfall geblieben.