Entfelden Ein Latino-Club im Industriegebiet: Das «La Cultura» wird am Freitag wiedereröffnet Während mehrerer Monate stand es leer, nun kehrt wieder Leben ein im Partylokal am Schinhuetweg beim grossen Coop. Der neue Geschäftsführer bringt jahrzehntelange Gastroerfahrung mit. Neu ist im Club eine edle «Lady-Cigarrenlounge» geplant.

Geschäftsführer Anton Ramesh Landolt und Administratorin Nicole Baldin freuen sich auf die Wiedereröffnung. Sandra Ardizzone

«Gute Freunde können schon mal ein Lokal zusammen eröffnen» – so beschreibt Nicole Baldin das gefühlte Abenteuer, in das sie sich mit ihrem langjährigen Kollegen Ramesh Landolt, bekannt als Anton, kürzlich hineinbegeben hat. Gerade mal vor drei Wochen haben sie das Partylokal La Cultura am Suhrenmattengässli 2 im Industriegebiet an der Grenze zwischen beiden Entfelden übernommen. Sie ist für das Administrative zuständig, er leitet als Geschäftsführer das Lokal, das am Freitagabend, 29. April, wieder eröffnet wird.

Wegen der Coronapandemie stand «La Cultura» über Monate leer. Das bei der Latino-Gemeinschaft zuvor beliebte Partylokal verändert sich auf den ersten Blick nur geringfügig. Die heiteren Farben, die tropisch anmutende Dekoration mit den vielen Palmen blieben gleich. Die neuen Betreiber haben aber in neue Möbel für die Lounge investiert und haben vor allem allerlei Ideen, um frischen Wind ins Lokal zu bringen.

Die frühere Shisha-Bar im Fumoir zum Beispiel wurde verbannt. «Davon gibt es inzwischen überall mehr als genug», sagt Anton. Stattdessen will er in den kommenden Wochen dort eine «Lady-Cigarrenlounge» aufbauen – etwas Edles, das auch Zigarrenliebhabende im gehobenen Segment anzieht. Betreffend Musik bleibt der Samstag jeweils der Latino-Abend vom dominikanischen Haus-DJ und guten Freund der beiden, DJ Banana. An den Freitagabenden sollen meist Weltpartyhits gespielt werden. «Wir wollen nebst den Latinos sicher auch ein anderes Publikum abholen und auch die Menschen in Ober- und Unterentfelden ansprechen, die vielleicht mal etwas Neues kennen lernen möchten», sagt Nicole.

Partyreihen geplant auch für Singles oder LGBTQ+

Die beiden sprühen nur so vor Ideen für künftige Partyreihen: Single-Abende, Gay- oder «LGBTQ+»-Partys, auch mal Hippie/Flowerpower-Events oder Spezialanlässe zu Halloween zum Beispiel. Am Freitag, 6. Mai, wird es eine Party geben nur für über 31-Jährige. Geplant sind auch Länder-Themenabende: zum Beispiel mal einen spanischen, portugiesischen oder italienischen Anlass. Schliesslich soll der Name des Lokals «La Cultura» – die Kultur – nicht von ungefähr kommen. Unter der Woche könnten auch, wie früher, wieder Tanzkurse angeboten werden.

Nicole Baldin und Anton Ramesh Landolt sind seit vielen Jahren Freunde. Sandra Ardizzone

Ideen gibt es viele. «Es braucht aber noch Zeit, bis sich alles einpendelt», sagt Anton. Er spricht von Erfahrung: 38 Jahre lang arbeitete und führte er mehrere Lokale in der Szene. Früher viel im Kanton Zürich, das «Casa Loca» in Kilchberg am Zürichsee zum Beispiel galt unter ihm als sehr beliebte Partydestination. «Mindestens 5000 Polterabende» habe er dort mitveranstaltet. In den Aargau kam er 2012 zuerst via dem ebenfalls «Casa Loca» in Villmergen, das er erfolgreich führte und wo er bei den Gästen beliebt war, bevor ein neues Wirtepaar es in den Ruin trieb.

«Ich will lieber viel machen und wenig reden»

«Ich wollte eigentlich Pause machen nach so vielen Jahren, doch viele Freunde und Kunden fragten mich an und wünschten, dass ich wieder ein Lokal auftue», erzählt Anton. Seit 2019 führt er das Bar & Restaurant El Loco beim Bahnhof Hendschiken. Dieses laufe gut, nur sei der Platz für Partys eher beschränkt. Künftig soll im «El Loco» also vor allem gegessen werden und im «La Cultura» anschliessend getanzt. Möglicherweise würden Shuttlebusse zwischen beiden Lokalen eingesetzt.

Seine Errungenschaften hängt Anton nicht gleich an die grosse Glocke. Doch desto mehr man mit ihm ins Gespräch kommt, merkt man, wie er ein richtiges Arbeitstier ist, das sich von unten bis oben durchgeackert hat. «Ich will lieber viel machen und wenig reden», sagt er. Dies sei auch das Motto, das er als Chef seinen Mitarbeitenden jeweils weitergibt: das berühmte «Liefere statt lafere». An den teils anstrengenden Abenden sollen alle auch vollen Einsatz geben. «Wir ziehen am selben Strick, wie eine Familie.»