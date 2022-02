Eniwa Für die neue Brücke beim Kraftwerk in Schönenwerd muss das Grundwasser abgesenkt werden Das neue Dotierkraftwerk steht wenige Monate vor der Vollendung: Bis März werden die Turbinen eingebaut, der Stromgenerator kommt im April. Ab Juni sollte es in Betrieb gehen. Vorher wird noch eine Fussgängerbrücke eingebaut: Dafür wird zehn Tage lang das Wasser unter dem tiefsten Grundwasserstand abgesenkt.

Die Baustelle beim neuen Eniwa-Kraftwerk in Schönenwerd: Das Grundwasser muss zwischenzeitlich abgesenkt werden, damit der Mittelpfeiler der neuen Fussgängerbrücke, die zur Stauwehrbrücke führt, eingebaut werden kann. Valérie Jost

Die Bauarbeiten zum neuen Dotierkraftwerk an der Aare in Schönenwerd gehen in die Schlussphase. Rund drei Viertel der Betonarbeiten sind erledigt, bald wird das Kraftwerksgebäude erstellt, bis März werden die Turbinen eingebaut, der Stromgenerator folgt im April. Läuft alles nach Plan, wird das umgebaute Kraftwerk der Eniwa im Juni in Betrieb genommen.

Dazu gehören auch ökologische Massnahmen: Wenige Meter vor dem Stauwehr mit der grossen Brücke hat die Eniwa bereits letztes Jahr ein Umgehungsgerinne erstellt – eine Art Bach, über den Fische und Amphibien das Wehr umgehen können. Von diesem mäandrierenden, einen Kilometer langen Gerinne fehlt nur noch ein letztes kurzes Teilstück, das wegen der Zufahrt zur Baustelle noch nicht gemacht werden konnte. Und es fehlt auch eine definitive Brücke darüber bis zum Wehr.

Der Mittelpfeiler der Brücke muss tief in die Erde hinein

Diese soll nun nächsten Monat gebaut werden. Sie wird laut Eniwa aus Holz sein mit einer Länge von 28 Metern. Für den Bau muss aber das Grundwasser kurzzeitig abgesenkt werden und zwar unter dem tiefsten Grundwasserstand.

So sah die Stelle vor einem Jahr aus. Dieser Übergang über dem neuen Umgehungsbach wird nun definitiv erstellt, der letzte Teil des Bachs wird danach fertiggestellt (im Bild links fehlt ein Teilstück). Michael Küng (5.1.2021)

Das Gesuch dafür liegt sei ein paar Tagen öffentlich auf. Für diese «Brücke Langsamverkehr Umgehungsgerinne Schachen» muss das Wasser zehn Tage lang «mit zwei Pumpensümpfen unter den tiefsten Grundwasserstand» gehalten werden, heisst es dort. Auf Anfrage erklärt Andrea Portmann, Leiterin Kommunikation der Eniwa:

«Das Grundwasser wird abgesenkt, damit der Mittelpfeiler der neuen Fussgängerbrücke, die zur Stauwehrbrücke führt, eingebaut werden kann.»

Die Stellen rund um das Gerinne werden ökologisch attraktiv gestaltet, schreibt die Eniwa. Über eine Aufforstung der gerodeten Flächen werde im Laufe dieses Jahres entschieden.

Eine Luftaufnahme der Baustelle, am 21.12.2021 von der Eniwa erstellt. Eniwa

Brücke über dem Stauwehr ist neu 3,4 Meter breit

Zu Fuss oder mit dem Velo verkehrt man künftig also zuerst über eine neue Brücke über dem Umgehungsgerinne und danach über die jetzt grosszügigere Brücke über dem Stauwehr. Sie ist neu 3,4 statt 1,9 Meter breit. Abschlussarbeiten am Stahlbau werden bis März ausgeführt. Im Frühling dürfte sie eröffnet werden. Seit einem Jahr müssen Passanten auf eine eigens erstellte, provisorische Hilfsbrücke ausweichen.

Das umgebaute Stauwehr in Schönenwerd: Die Brücke rechts ist neu 3,4 statt wie früher 1,9 Meter breit. Valérie Jost

Das neue Kraftwerk wird laut Eniwa fischschonender und dazu viel effizienter Strom erzeugen können, mit neu 20 statt 10 Kubikmeter Wasserzufuhr pro Sekunde. Solche Dotierkraftwerke werden bei Stauanlagen gebaut, um Restwassermengen, die den natürlichen Flussläufen zugeführt werden müssen, energetisch zu nutzen.

Vor einem Jahr sah die Baustelle noch so aus. Provisorisch steht ganz rechts eine Fussgängerbrücke über die Aare. Michael Küng (5.1.2021)

Statt bisher 340 kW beträgt die maximale Leistung neu 930 kW. Rund 1000 Haushalte dürften damit versorgt werden.