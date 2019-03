Aarau hat es schon seit 2005. Suhr will es im Laufe der Legislatur erlangen. Und nun soll sich auch der Gemeinderat Buchs um das Label «Energiestadt» bemühen. Das fordert Einwohnerrat Beat Spiess (FDP) in einer Motion, die vor einem Jahr überwiesen wurde. Der Gemeinderat ist einverstanden; er beantragt beim Parlament an der nächsten Sitzung (3. April) das Geld für die Umsetzung: 20'000 Franken abzüglich Beiträge von Kanton und Bund.

Laut Einwohnerratsbotschaft ist eine Energiestadt «eine Gemeinde oder Stadt, die sich kontinuierlich für eine effiziente Nutzung von Energie, den Klimaschutz und erneuerbare Energien sowie umweltverträgliche Mobilität einsetzt». Eigentlich hatte der Buchser Gemeinderat schon vor vielen Jahren beabsichtigt, beim Trägerverein Energiestadt die Mitgliedschaft an diesem Bundesprogramm anzumelden. Doch dann wurde die Kreisschule Buchs-Rohr gegründet. Und damit gingen alle Schulliegenschaften an diese neue Organisation über. Der Gemeinderat beschloss, das Thema Energiestadtlabel vorerst nicht mehr weiterzuverfolgen – es hätte wenig Sinn gemacht, nachdem mit den Schulliegenschaften ein grosser Teil der öffentlichen Gebäude nun nicht mehr in seiner Verantwortung lagen.

«Langfristig weniger Kosten»

Doch mit der Neugründung der Kreisschule Aarau-Buchs gingen alle Schulliegenschaften wieder in den Besitz der jeweiligen Einwohnergemeinde über. Und: In den nächsten Jahren haben die Buchser hier enormen Investitionsbedarf. Ein guter Zeitpunkt, finden Motionär und Gemeinderat, um den Prozess zur Erlangung des Energiestadt-Labels nun doch noch zu starten: «Es ist wichtig, dass nachhaltig und energiesparend gebaut wird», begründet etwa Beat Spiess sein Anliegen. «Wir sind überzeugt, dass nachhaltiges Bauen nicht nur der Umwelt, sondern auch der Qualität der Gebäude zu Gute kommt.» So sei auch gewährleistet, dass sinnvoll investiert werde. «Dies wird nicht zu zusätzlichen, sondern langfristig zu weniger Kosten führen.»