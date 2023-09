Energie Beteiligungs-Solaranlagen: Suhrer Erfolgsgeschichte wird vom Bund ausgebremst – mitten in der Energiewende Die Regulierungsbehörde Elcom macht dem bisherigen Beteiligungsmodell der IG Suhrsolar einen Strich durch die Rechnung. In Suhr können deshalb keine gemeinschaftlich finanzierten Solaranlagen mehr gebaut werden. Nun hofft man auf eine Gesetzesänderung.

Seit 2016 stellt die Photovoltaikanlage von IG Suhrsolar auf dem Dach des Suhrer Werkhofs Strom für rund 13 Haushalte her. Bild: zvg

Heute Samstagmorgen wird das frisch sanierte Schulhaus Ost in Suhr der Bevölkerung bei einem Rundgang präsentiert. Einen wichtigen Teil davon bildet die grosse, neue Photovoltaikanlage auf dem Dach. 300 Solarmodule produzieren dort rund 103’000 kWh im Jahr, was dem Verbrach von gut 20 Haushalten entspricht.

Hinter dieser Anlage steckt die IG Suhrsolar: Vor über zehn Jahren gegründet, ermöglicht es die Interessensgemeinschaft, dank einem eigens entwickelten Beteiligungsmodell mit vielen privaten Geldgebenden grosse PV-Anlagen zu realisieren. Ihre Darlehen werden mit dem Bezug von Solarstrom rückvergütet. Durch diese Art von Vorfinanzierung des Solarstrombezugs bezahlen die Beteiligten im Idealfall während 20 Jahren keine Stromrechnungen mehr.

Seit Juni ist die Anlage auf dem Schulhaus Ost in Betrieb. Es ist die zweitgrösste der IG, hinter derjenigen auf dem Dach der Schmid Textilreinigung, die rund 45 Haushalte mit Solarstrom versorgt. Weitere Anlagen sind auf dem Werkhof (für 13 Haushalte), der Trafostation Helgenfeld (6 Haushalte), dem «Haus am Teich» vom Pflegezentrum Lindenfeld (19 Haushalte) und dem Schulhaus Vinci (10 Haushalte).

Die Photovoltaikanlage der IG Suhrsolar beim Pflegezentrum Lindenfeld produziert Strom für rund 19 Haushalte. Bild: zvg

Noch letztes Jahr verzeichnete die IG mehrere Rekorde

Zusammen mit der neuen Anlage auf dem Schulhaus Ost versorgt die IG Suhrsolar via den TBS Suhr also gut über 110 Haushalte in der Gemeinde mit umweltfreundlichem, sauberen Strom. Das Modell galt bisher als Erfolgsgeschichte. Noch letztes Jahr berichtete die IG von einem Rekord in der Solarstromproduktion und von einer rekordverdächtigen Anzahl neuer Darlehenszusagen. Es musste gar eine Warteliste eingeführt werden.

Die nun sechste Anlage der IG dürfte aber die letzte sein – wenigstens vorerst. Mit Ernüchterung mussten die Verantwortlichen nämlich feststellen, dass ihr Beteiligungsmodell für die staatliche Regulierungsbehörde Elcom als nicht regelkonform gilt und in der Form nicht mehr fortgeführt werden kann.

«Die Elcom hat im August 2022 mit einer Mitteilung bekannt gegeben, welche Rahmenbedingungen bei einem Beteiligungsmodell eingehalten werden müssen», wird aktuell auf der Website der IG erklärt. Nach detaillierter Prüfung sei die IG zu Schuss gekommen, dass diese Bedingungen «nur bei den bestehenden Darlehensgebern eingehalten werden können».

Der Solarstrom müsste allen angeboten werden

Thematisiert wurde dieser für viele enttäuschende Zustand zuletzt am Infoforum der Gemeinde. Johnny Strebel, Geschäftsführer der TBS Suhr, erklärte, dass die Elcom erfolgreichen Modelle wie jenes der IG Suhrsolar eigentlich nicht abwürgen wolle. Doch das bisherige Modell sei nicht regelkonform und könne nicht weitergeführt werden.

Auf Anfrage erläutert er weiter: Das Problem sei, dass der Solarstrom laut heutigen Reglement als Produkt allen Strombeziehenden in der Grundversorgung angeboten werden müsste und nicht nur den Darlehensgebenden. Die TBS müsste dafür aber weiteren Solarstrom einkaufen, was finanziell nicht möglich sei.

Deshalb seien derzeit in Bern Gesetzesrevisionen in Planung, um lokale Energiegemeinschaften zu unterstützen und zu fördern. So dürfte per 1. Januar 2025 der sogenannte Mantelerlass in Kraft treten. «Dann hätten wir die Möglichkeit, das Modell neu aufzugleisen», sagt Johnny Strebel. Genauso wie bisher würde es zwar nicht aussehen. Die Zukunftsaussichten wertet er aber als positiv.

Bis 2025 kann sich die IG immerhin auf das Prinzip der Besitzstandswahrung beruhen. Das Modell kann für die bisherige Kundschaft beibehalten werden. Weitere Darlehensgebende hinzunehmen darf die IG aber derzeit nicht mehr. Die Aktivitäten gelten fürs Erste deshalb als eingefroren.