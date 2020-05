Endlich wieder schwitzen: So trainieren Fitness-Hungrige in Zeiten von Corona

Den Kontakt zu den Kunden hielt das Ehepaar auch während des Shutdowns, in Form von Onlinekursen, die zweimal am Tag über Zoom geführt wurden. Diese waren äusserst beliebt. «Ausserdem haben wir Cardiogeräte und Freihanteln vermietet. Viele unserer Kunden waren im Homeoffice.»

Auf dem Tresen beim Eingang des Fitnessstudios Fitness Aarau West in Oberentfelden steht ein farbiger Blumenstrauss. «Diesen hat die erste Kundin am Montagvormittag mitgebracht. Weil sie sich so darüber gefreut hat, dass wir endlich wieder offen haben», sagt die Mitarbeiterin am Empfang.

Für die Wiedereröffnung hat das Paar mehrere A4-Seiten an Auflagen bekommen. Das Konzept wurde vom Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter Verband erarbeitet und beim Bund eingereicht. «Wir hatten bereits vor Corona grundlegende Hygienevorschriften», sagt Sandra Bosker. Deshalb hielten sich die Investitionen in Grenzen. Der Desinfektionsmittelspender am Eingang war bereits vorher hier. «Auch dass die Kunden die Geräte beim Gebrauch desinfizieren müssen, ist bei uns Standard.» Dafür steht ein Spender mit bereits in Desinfektionsmittel getränkten Tüchern bereit.

Sandra Bosker strahlt jedes Mal, wenn ein Kunde das Studio betritt. «Ich bin überglücklich, dass wir wiedereröffnen konnten», sagt sie und lächelt. «Ich denke aber, es wird ein halbes Jahr dauern, bis alles wieder läuft und die Leute wieder Vertrauen haben.»

Die Mitarbeiter erinnern an den Mindestabstand

Auf den Böden des Fitnessstudios finden sich Markierungen, die die Kunden daran erinnern, wie viel zwei Meter Abstand sind. Ausserdem haben die Inhaber gewisse Geräte voneinander entfernt und andere sogar gesperrt, damit der Abstand zwischen den Trainierenden von Schulter zu Schulter mindestens zwei Meter beträgt. «So pusten sich die Leute nicht gegenseitig an, wenn sie ausser Atem sind», sagt die Inhaberin. Sollten sich die Trainierenden trotzdem zu nah kommen, erinnern die Mitarbeiter sie sofort an den Mindestabstand.

Die Duschen hat das Ehepaar ­präventiv gesperrt: «Offiziell dürften wir sie offen haben. Aber von der Quadratmeterzahl geht es nicht mehr auf, wenn mehr als drei Personen drinnen sind.» Vor der Wiedereröffnung haben die Inhaber ausserdem ein Video aufgenommen und an ihre Kunden verschickt. Darin erklären sie die neuen Abläufe: «Und wir haben auch Tipps gegeben. Etwa, dass sie bereits umgezogen ins Fitnessstudio kommen, ein genug grosses Frotteetuch mitnehmen und alle Griffe vor der Benutzung desinfizieren müssen.» Einmal am Tag desinfizieren die Inhaber ausserdem das gesamte Studio. So steht es in den Auflagen.

Beim Besuch der Zeitung wird auch der soziale Aspekt des Trainierens im Fitnesscenter spürbar: «Die Leute sind nicht mehr so isoliert», sagt Sandra Bosker.

Alleine im Estrich trainieren ist nicht dasselbe

Eine, die sich sehr über die Wiedereröffnung freut, ist Anita Räss. Die 54-Jährige aus Oberentfelden trainiert an einem Gerät ihre Schultern. Sie ist heute zum ersten Mal wieder hier: «Ich habe in der Zwischenzeit zu Hause im Estrich für mich allein Übungen gemacht. Aber das kostet einen viel mehr Überwindung.» Ausserdem treffe sie hier endlich wieder auf bekannte Gesichter: «Es ist schön, diese Menschen wieder zu sehen nach so langer Zeit.»

Maria Castano ist aus Safenwil gekommen, um zu trainieren. Die 47-Jährige startete gleich am Montag mit ihrem Training: «Ich war sehr froh, denn ich habe wirklich nicht viel gemacht in der Zwischenzeit, ausser mit dem Hund zu spazieren.» Sie hätte ein alternatives Programm gehabt: «Aber das Problem ist, man hält sich nicht daran. Hier mache ich es einfach und es tut gut.» Sie sei auch im Turnverein: «Aber dort können wir momentan auch nicht trainieren.»