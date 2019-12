Endlich eine Nutzung: Das Steueramt und die Geschäftsstelle der Kreisschule ziehen an die Heinerich-Wirri-Strasse 3

Am Schluss fiel der Entscheid deutlich: Mit 38 Ja zu 7 Nein bei 2 Enthaltungen genehmigte der Aarauer Einwohnerrat gestern Abend den Zusatzkredit von 2,505 Mio. Franken, um das Gebäude an der Heinerich-Wirri-Strasse 3 fit zu machen für den Einzug des städtischen Steueramts sowie der Geschäftsstelle der Kreisschule Aarau–Buchs.

Kontrovers war das Geschäft wegen seiner langen Vorgeschichte: 2015 kaufte die Stadt die Liegenschaft, in der bis anhin die Sozialversicherung Gastro Social eingemietet war. «Wahrscheinlich war die Idee, einen Ankermieter mit internationaler Ausstrahlung in das Gebäude zu holen», sagte Ulrich Fischer gestern bei seinem letzten Auftritt als Präsident der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission.

Der grosse Mieter kam nicht, das Gebäude stand leer. Letzten Frühling sprach der Einwohnerrat in einer Kompromisslösung zwischen der Ratsrechten und der Ratslinken 0,8 Mio. Franken für eine Sanierung von Heizung und Lüftung – das Nötigste, um eine Nutzung zu ermöglichen. Dazu sollte der Stadtrat konkrete Vorschläge unterbreiten, um Teile der Verwaltung dort unterzubringen.

Bevorzugte Variante kompatibel mit dem Zukunftsraum

Drei Varianten gabs, bevorzugt präsentiert wurde vom Stadtrat diejenige mit dem Einzug der Abteilung Steuern und der Kreisschule. Diese sei am einfachsten und günstigsten umzusetzen. Zudem sei sie kompatibel mit einer möglichen Grossfusion im Rahmen des Zukunftsraums: Wie am Freitag bekannt wurde, soll die Verwaltung der neuen Stadt dezentral geführt werden und die Abteilung Steuern in Aarau bleiben.

Dass bereits über mögliche Auswirkungen des Zukunftsraums gemutmasst werde, störte die SVP. Entsprechend stelle sie einen Rückweisungsantrag: Man möge doch zuwarten mit der Entscheidung, welcher Teil der Aarauer Stadtverwaltung an die Heinerich-Wirri-Strasse ziehen werde.

Zuerst sollen im Sommer die Gemeinden über die Fusionsabsicht abstimmen. «Die Versprechen des Stadtrats haben sich schon beim Kauf der Liegenschaft nicht bewahrheitet. Es braucht nun zwingend einen Entscheid, der nachhaltig ist», sagte SVP-Einwohnerrätin Susanne Knörr.

Stadtrat Hanspeter Thür entgegnete, im Sommer werde nicht über die definitive Fusion entschieden. «Wenn schon müssten wir bis 2021 zuwarten, doch bis Oktober 2020 müssen wir den Mietvertrag kündigen», sagte er. Die Abteilung Steuern ist heute für jährlich 105900 Franken im Post-Gebäude der Bahnhofstrasse eingemietet.

Der Rückweisungsantrag hatte mit 14 Ja zu 32 Nein keine Chance. Auch ein weiterer Antrag der SVP, statt der Abteilung Steuern und der Kreisschule die Abteilung Soziale Dienste vom Postgebäude an die Heinerich-Wirri-Strasse zu zügeln, scheiterte (10 Ja, 37 Nein). Diese Variante wäre nicht verträglich mit dem Zukunftsraum, hiess es mehrfach. Am Schluss war dieser eben doch das Zünglein an der Waage.