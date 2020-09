«Elite Markt» eröffnet dritte Filiale und will hoch hinaus: «Wir wollen so gross werden wie Migros und Coop»

An der Buchser Aarauerstrasse hat es bereits mehrere Läden mit Produkten aus dem südosteuropäischen und arabischen Raum. Und nun gibt es im Haus Nummer 40 – dort, wo früher ein Möbelladen war – einen neuen Detailhändler: den «Elite Markt». Dessen Werbeoffensive ist in der Region Aarau auf Plakatwänden nicht zu übersehen.

Nach den Regeln des Islams

In Buchs ist die Begeisterung in konservativen Kreisen verhalten; die Läden an der Aarauerstrasse sind manchen nicht geheuer. «Wir verstehen diese Ängste und laden deshalb alle ein, sich selber ein Bild vor Ort zu machen.» Das sagen Eyyüp Kavak und Mehmet Akbulut. Kavak ist Firmeninhaber der «Elite Markt»-Filialen. Er wohnt in Oberentfelden; ihm gehört dort das Restaurant Veloce. Filialleiter in Buchs, Verkaufsleiter und Personalverantwortlicher ist Akbulut.

Der Laden in Buchs ist nicht riesig, wirkt aber einladend und sauber. Die Frischfleischtheke ist für die Grösse des Ladens enorm. Man findet internationale und regionale Lebensmittel sowie eine grosse Auswahl an grösstenteils in der Schweiz angebauten Früchten und Gemüsen. Alles ist halal, die Lebensmittel entsprechen also den Regeln des Islams – das manifestiert sich vor allem im Verzicht auf Schweinefleisch und Alkohol.