Einwohnerratswahlen Aarau Esther Belser Gisi, Pro Aarau: «Es braucht dringend eine eigene Busspur zwischen Buchs und Aarau sowie in der Telli» Am 28. November wählt Aarau 50 Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte. Die AZ stellt einige Bisherige und Neue aller Parteien mit einem Fragebogeninterview vor. Heute: Esther Belser Gisi, Pro Aarau.

Esther Belser Gisi (55) kandidiert für den Aarauer Einwohnerrat. Zur Verfügung gestellt

Esther Belser Gisi (55, Pro Aarau, bisher) wohnt im Rohrer Ausserfeld und arbeitet als Marketingchefin bei Mibelle in Buchs. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. In ihrer Freizeit singt sie in einem Chor, arbeitet im Garten, geht Wandern oder macht Yoga.

Wofür würden Sie weniger Steuergelder ausgeben und wofür mehr?

Allgemein haben wir bei den Strassen und auch bei neuen Gebäuden sehr hohe Standards. Auf der anderen Seite gibt es im Bereich Sport einen Investitionsstau. Mehr Geld bräuchte es für die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung oder auch bei der Betreuung alter und kranker Menschen. Viele dieser Themen sind aber kantonal gesteuert und lassen sich kommunal nicht beeinflussen.

Manche Menschen fühlen sich in Aarau nachts auf der Strasse nicht sicher. Sehen Sie Handlungsbedarf?

Die Wahrnehmung ist sehr unterschiedlich. Die problematischste Zone ist wohl beim Bahnhof, aber auch bei wechselnden Hotspots wie dem Balänenweg oder bei Schulhäusern. Hier braucht es Polizeipräsenz, aber auch präventive Jugendarbeit und gute Betreuung in Asylheimen.

Welches Verkehrsproblem muss man dringend lösen und was schlagen Sie als Lösung vor?

Problematisch sind die Staus in der Telli und der Gais in den Morgen- und Abendstunden, vor allem auch für den Bus, der ja den Individualverkehr entlasten sollte. Es braucht dringend eine eigene Busspur zwischen Buchs und Aarau sowie in der Telli. Dann ist die Busführung durch die Altstadt nicht mehr mit der verstärkten Nutzung der Aussenräume kompatibel und muss dringend angepasst werden. Und natürlich haben wir weiteren Handlungsbedarf beim Fahrradverkehr, auch wenn sich hier gerade für den Stadtteil Rohr einiges verbessert hat.

Welche Infrastruktur bräuchte Aarau unbedingt?

Wir haben zu wenig Platz auf und in den Sportanlagen. Bei Erweiterungen müssen wir schauen, dass dies quartierverträglich passiert. Zudem wünsche ich mir mehr Aufenthalts- und Begegnungszonen im Freien mit schattenspendenden Bäumen und Sitzgelegenheiten, zum Beispiel am Aareufer Süd und in der Altstadt (Biodiversität, Vermeidung von Hitzeinseln).

Wer ist Ihr Aarauer Held oder Ihre Aarauer Heldin?

Generell beeindrucken mich all die Menschen, die sich uneigennützig für die Gesellschaft einsetzten, sei dies in einem Verein, bei der Betreuung alter oder benachteiligter Personen oder sich für eine nachhaltigere und saubere Umwelt engagieren.

Was kann Aarau im Bereich Kinder und Familie besser machen?

Die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung ist immer noch teuer und das Abrechnungssystem zu kompliziert. Dazu braucht es nun dringend eine Tagesschule.