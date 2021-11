Einwohnerratswahlen Aarau Jan Depta (Die Mitte) will dafür sorgen, dass Jugendliche fit gemacht werden für die Zukunft Am 28. November wählt Aarau 50 Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte. Die AZ stellt einige Bisherige und Neue aller Parteien mit einem Fragebogeninterview vor. Heute: Jan Depta-Tschopp, Die Mitte.

Jan Depta-Tschopp, 1973, Die Mitte Aarau. Zur Verfügung Gestellt/ Aargauer Zeitung

Jan Depta-Tschopp (48, Die Mitte, neu). Er hat drei Töchter und wohnt an der Grenze der Quartiere Goldern und Gönhard. Seine Frau Cornelia Tschopp Depta (GLP) und seine Schwägerin Regina Tschopp Schmid (FDP) kandidieren ebenfalls für den Einwohnerrat. Beruflich ist Depta Mitglied der Geschäftsleitung und «Head Market Access & External Affairs» bei Novartis Pharma Schweiz. Seine Freizeit verbringt er mit der Familie, bei Kochen und Spaziergängen mit dem Familienhund, mit Fotografie und Lesen.

Wofür würden Sie weniger Steuergelder ausgeben und wofür mehr?

Aarau ist eine wunderbare und dynamische Stadt, und wir gehen lösungsorientiert mit unseren Mitteln um. Es ist aber wichtig, zuweilen den Status quo zu überdenken. Zum Beispiel haben wir bereits viel in bauliche Massnahmen investiert. Wir können neue Schwerpunkte setzen wie die Jugendförderung. Was machen eigentlich unsere Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren am Abend und an Wochenenden in unserer Stadt? Wie machen wir sie fit für die Zukunft? Dafür möchte ich mich engagieren.

Manche Menschen fühlen sich in Aarau nachts auf der Strasse nicht sicher. Sehen Sie Handlungsbedarf?

In objektiven Statistiken ist Aarau nach wie vor eine sichere Stadt. Trotzdem scheint die Wahrnehmung eine andere zu sein. Rund um den Bahnhof Aarau sollen wir wirksam werden: Eine höhere Polizeipräsenz und Asylarbeit mögen hier unterstützen.

Welches Verkehrsproblem muss man dringend lösen und was schlagen Sie als Lösung vor?

Die Zu- und Abgänge der Stadt sind für mich problematisch. Um 33'000 Menschen arbeiten in der Stadt. Dies führt vor allem zu Hauptverkehrszeiten zu Problemen. Zum Beispiel ein Kreisverkehr an der Kreuzung Aarauer-, Tram- und Buchserstrasse könnte Entlastung bringen.

Welche Infrastruktur bräuchte Aarau unbedingt?

Ein vielfältiges Angebot bei den Sportanlagen steigert die Attraktivität als Wohnort. Für unsere Jugend ist es zentral, Sportanlagen niederschwellig und sicher mit dem Velo zu erreichen. Hier können wir mehr tun. Wo sind die Sportplätze und die Tennishallen in der Stadt? Und planen wir für einen guten Ersatz für die Mehrzweckhalle im Schachen?

Wer ist Ihr Aarauer Held oder Ihre Aarauer Heldin?

Meine Helden sind die Helden des Alltags, die mich in Begegnungen inspirieren und zu denen ich aufgrund ihrer Haltung aufschaue: Menschen, die Verantwortung für Aarau übernehmen, die die Stadt gestalten zu dem, was sie heute ist. Und wenn ich dann doch einen Namen nennen darf, dann ist es Charles Tschopp, der Grossvater meiner Frau. Charles Tschopp war eine Aarauer Persönlichkeit und Schriftsteller und hat auch als Lehrer viele Generationen geprägt.

Was kann Aarau im Bereich Kinder und Familie besser machen?

Als Familienvater und Geschäftsleitungsmitglied der Novartis Pharma Schweiz engagiere ich mich seit Jahren für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ich möchte weiter zu einer Haltung in den Unternehmen beitragen, die die Vereinbarkeit ermöglicht. Ergänzend braucht es aber auch Strukturen wie Tagesschulen. Hier kann die Stadt noch aktiver werden.