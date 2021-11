Einwohnerratswahlen Aarau Fabienne Luder (Grüne) sieht die Leiterin der Aarauer Kulturabteilung als ihre Heldin Am 28. November wählt Aarau 50 Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte. Die AZ stellt einige Bisherige und Neue aller Parteien mit einem Fragebogeninterview vor. Heute: Fabienne Luder, Grüne.

Fabienne Luder, 1995, Grüne Aarau, Kandidatin für den Einwohnerrat bei den Wahlen 2021. zvg/ «Aargauer Zeitung»

Fabienne Luder (26, Grüne, neu) wohnt im Schachen. Sie arbeitet als Serviceangestellte in der «Tuchlaube» und studiert an der Universität Basel Philosophie und Kunstgeschichte. Ihre Freizeit verbringt sie gerne im und auf dem Wasser und dem Schnee. Ausserdem ist sie gerne im «Prozessor», baut und restauriert Möbel, näht Kleider und entwickelt Filme.



Wofür würden Sie weniger Steuergelder ausgeben und wofür mehr?

Generell denke ich, dass es nie wirklich eine gute Option ist, zu sparen. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, würde ich den Ausbau von Strassen eindämmen. Dafür würde ich mehr Geld in die Klimaziele investieren, damit wir Netto-Null in 2030 erreichen – wir haben wirklich keine Zeit mehr.

Manche Menschen fühlen sich in Aarau nachts auf der Strasse nicht sicher. Sehen Sie Handlungsbedarf?

Tatsächlich sehe ich momentan ein Problem: An diversen Stellen in der Altstadt ist es unangenehm, sich spätabends zu bewegen. Meistens sind es Jugendliche, die nicht wissen, wohin sonst und was mit ihrer Energie anzustellen. Daher würde ich mich über ein breiter abgedecktes Angebot in der Jugendarbeit freuen. Vor allem über 16-Jährige haben nicht ausreichend Anlaufstellen.



Welches Verkehrsproblem muss man dringend lösen und was schlagen Sie als Lösung vor?

Die Altstadt soll nun endlich wirklich busfrei werden. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum der Bus immer noch durch die Altstadt fährt, es können alle Haltestellen bedient werden, auch ohne die heutige Route. Dies beweist der Fahrplan ab 20 Uhr, der ja schon heute nicht mehr durch die Altstadt führt.



Welche Infrastruktur bräuchte Aarau unbedingt?

Die Aarauer Infrastruktur ist schon heute ziemlich gut ausgebaut. Das Einzige, was mir wirklich fehlt, ist ein von der Stadt zur Verfügung gestellter Ort, wo man günstig und, wenn gewünscht, mit Unterstützung seine Ideen verwirklichen kann. Das Kasernenareal wäre dafür perfekt geeignet.



Wer ist Ihr Aarauer Held oder Ihre Aarauer Heldin?

Meine Aarauer Heldin ist Melanie Morgenegg, die Leiterin der Abteilung Kultur. Melanie ist meine Heldin, weil sie sich für die Kulturschaffenden wirklich einsetzt und mit ganz viel Leidenschaft dabei ist. Sie hat immer ein offenes Ohr für Anliegen, die an sie herangetragen werden; versucht, diesen auch gerecht zu werden und versetzt dabei Berge.