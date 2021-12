Einwohnerrat Buchs gibt den «Gemeindeammann» auf - er heisst nun «Gemeindepräsident» Der Einwohnerrat beschliesst Änderungen der Gemeindeordnung. Sie wird nun geschlechtsneutral formuliert. Mit Walter Wyler wurden zwei langjährige Gemeinderatsmitglieder verabschiedet.

Gemeindeammann Urs Affolter verabschiedete Gemeinderat Walter Wyler (EVP, seit 2014 im Gemeinderat) und Vizeammann Hansruedi Werder (SVP, seit 2000 Gemeinderat, seit 2002 Vize). Beide waren bereits seit Anfang der 1990er-Jahre in der Gemeindepolitik tätig, zuerst im Einwohnerrat.

Urs Affolter braucht wohl neue Visitenkarten: Der Buchser Gemeindeammann heisst ab kommendem August Gemeindepräsident. Und sollte es dann einmal eine Frau an der Spitze von Buchs geben, wäre das nicht die Frau Ammann, sondern die Gemeindepräsidentin. Das hat der Einwohnerrat gestern Abend beschlossen. Konkret ging es um eine Revision der Gemeindeordnung (quasi die Gemeindeverfassung) und des Einwohnerratsreglements. Diese geht auf eine Motion von Thomas Meier (SP) zurück.

Die aktuell gültige Dokumente sind teilweise überholt, zu wenig präzis, doppelspurig, wiederholen das übergeordnete Recht unnötigerweise oder widersprechen ihm sogar. Die Gemeindeordnung ist nun kürzer, das (flexibler anpassbare) Einwohnerratsreglement etwas länger. Neben geschlechtsneutraleren Formulierungen gibt es weitere wichtige Neuerungen: So soll das Volk künftig nicht jeden November über das Budget des kommenden Jahres abstimmen müssen (obligatorisches Referendum), sondern nur noch dann, wenn der Einwohnerrat eine Steuererhöhung oder Steuersenkung beschlossen hat.

Im Reglement des Einwohnerrats ist nun festgelegt, dass ein öffentlich einsehbares Register über die Interessensbindungen der Ratsmitglieder eingeführt wird, wie es beispielsweise im Aarauer Parlament schon existiert. Neu wird eine Redezeitbeschränkung (10 Minuten) eingeführt, wobei solch lange Voten sowieso kaum vorkommen. Ein Novum ist weiter, dass der Gemeinderat bei Geschäften, die in der Zuständigkeit des Einwohnerrats liegen, beim Einwohnerrat bereits in einer frühen Phase eine Konsultativabstimmung durchführen kann. «Es wird sich zeigen, ob sich dieses neue Instrument bewährt», sagte Beat Spiess (FDP) namens der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission. «Es auszuprobieren ist aber einen Versuch wert.»

Abgelehnt wurden Anträge der EVP. Die Partei wollte unter anderen, dass die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission auch Nicht-Einwohnerratsmitglieder enthalten darf. Und sie beantragte, dass nur leitende Angestellte der Gemeinde, nicht aber das gesamte Personal von einer Wahl in den Einwohnerrat ausgeschlossen wird. Das ist, so gab die EVP zu, eine «Lex Blunier»: Andrea Blunier, Bibliotheksmitarbeitende bei der Gemeinde, wurde für die kommende Amtsperiode neu in den Einwohnerrat gewählt und wird sich nun entscheiden müssen. Über das Einwohnerratsreglement kann das Parlament selber abschliessend bestimmen. Die Gemeindeordnungsänderungen müssen an der Urne vom Volk abgesegnet werden (obligatorisches Referendum). Dies soll am 15. Mai 2022 passieren. Inkraft treten würden Gemeindeordnung und Einwohnerratsreglement bei einem Ja dann am 1. August 2022.

Bussenflut, weil Fahrverbot missachtet wird

Genehmigt hat der Einwohnerrat an seiner allerletzten Sitzung der laufenden Legislatur einen Kredit von 840000 Franken für Werkleitungs- und Strassenerneuerungenam Gässliacherweg und Spittelacherweg. Und Gemeindeammann Urs Affolter beantwortete eine Anfrage von Reto Bianchi (GLP), der monierte das neue Fahrverbot Bühlstrasse/ Oberdorfstrasse/ Steinfeldstrasse werde nicht eingehalten. Es sei sehr schwierig und aufwändig zu kontrollieren, räumte Affolter ein. Aber: Seit der Einführung im Juni dieses Jahres wurden 438 Bussen à 100 Franken ausgestellt. «Wir bleiben dran», verspricht der Ammann.

Mit Standing Ovations verabschiedet wurden Vizeammann Hansruedi Werder (SVP) und EVP-Gemeinderat Walter Wyler. Werder war seit 2000 im Gemeinderat und seit 2002 Vize. Wyler war seit 2014 im Gemeinderat. Beide waren zuvor lange im Einwohnerrat tätig. Ihre Frauen erhielten dafür, dass sie ihren Gatten die Rücken für ein solches Amt freihielten, Blumensträusse.