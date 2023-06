Einwohnerrat Aarau Jugendliche und ausländische Personen erhalten politisches Antragsrecht Ein Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer ist wegen kantonalem Recht nicht erlaubt. Möglich ist neu aber, dass sie stattdessen «Bevölkerungsanliegen» einreichen. Beschlossen wurde auch die Offenlegung der Parteifinanzierung.

Der Aarauer Einwohnerrat war am Montagabend mit 48 von 50 anwesenden Mitgliedern fast voll besetzt. Bild: Daniel Vizentini

Im Rahmen der Teilrevision der Gemeindeordnung wurde das Instrument des «Bevölkerungsanliegens» geschaffen: Neu kann eine Gruppe von mindestens zehn Einwohnenden – egal welchen Alters oder Nationalität – ein Anliegen an den Stadtrat einreichen. Der Einwohnerrat stimmte dem am Montagabend einstimmig zu. Eine Minderheit von 18 Ratsmitgliedern wollte dies ausländischen Personen mit Aufenthaltsstatus B oder C vorenthalten.

Neu wurde auch die Hürde für ein Behördenreferendum gesenkt: Statt über 50 können neu schon 40 Prozent der Ratsmitglieder einen Beschluss des Parlaments einer Urnenabstimmung unterstellen lassen. Dadurch erhalten die Minderheitsfraktionen etwas mehr Macht. Das Zünglein an der Waage spielten Grüne und GLP, die dieser Änderung zustimmten, während die SP, die die grösste Fraktion im Rat bildet, entschlossen ablehnte.

«Elternschaft» statt Mutterschaft kam nicht durch

Einwohnerräte können sich neu, analog zu Grossräten, vertreten lassen, wenn sie drei bis zwölf Monate wegen Krankheit, Unfall oder Mutterschaft fernbleiben. Andere Gründe wie Pflegeeinsätze für Nahestehende oder allgemein «Elternschaft» konnten wegen der übergeordneten kantonalen Regelung nicht umgesetzt werden.

Die Offenlegung der Politikfinanzierung hingegen wurde beschlossen. Dagegen stimmten fünf Ratsmitglieder der SVP.

Überwiesen wurde auch eine Bürgermotion von Philippe Kühni (GLP) zur Verbesserung der Chancengleichheit an den Aarauer Schulen. Der Buchser Einwohnerrat wird sich ebenfalls noch mit einer solchen Vorlage befassen.