Die Mitglieder der SP Aarau haben Laszlo Etesi und Leona Klopfenstein einstimmig ins Co-Präsidium der Partei gewählt. Bereits im Dezember hatte die bisherige Präsidentin, Grossrätin Gabriela Suter, angekündigt, das Amt abzugeben, da sie sich in Zukunft auf die kantonale Politik konzentrieren wolle.

Informatiker Laszlo Etesi (34) und Einwohnerrätin sowie Gemeindeanimatorin i. A. Leona Klopfenstein (27) sprachen an der GV zu den Parteimitgliedern. «Die Herausforderungen, vor denen Aarau steht, brauchen unsere Visionen, Ideen, Antworten! Immer kreativ und immer mit einem klaren Wertekompass, der sich am Gemeinwohl orientiert», so Leona Klopfenstein.

Er wolle seine Verantwortung wahrnehmen und auf strategischer Ebene helfen, sozialdemokratische Anliegen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder eine gute soziale Durchmischung in den Quartieren gezielt vorwärtszubringen, ergänzte Laszlo Etesi.(AZ)