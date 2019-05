«Komm, nimm Platz.» Freundlich und mit wachen Augen rückt Hans Walti einen Stuhl zurecht, schiebt seinen Rollator beiseite. Das «Du» ist in Turnkreisen selbstverständlich. Und wenn man einst auch noch zu ihm in die Schule gegangen ist, erst recht. Dann zeigt der alte Mann auf die ausgebreitete Zeitung auf dem Stubentisch. «Da steht gerade wieder etwas übers Eidgenössische drin.» Sagts und faltet das Blatt sorgfältig zusammen.

Plötzlich eine öffentliche Person

So gebrechlich sein Körper geworden sein mag, so fit geblieben ist der Kopf. Obwohl er seit 2009 in der Innerschweiz lebt – einige Jahre nach dem Tod seiner Frau ist er von Oberkulm nach Trachslau/Einsiedeln gezogen in die Nähe seiner Tochter –, weiss er immer noch genau, was im Aargau los ist. Und es scheint fast so, als mache ihn die in Aarau herrschende Vorfreude auf das diesjährige Fest von Tag zu Tag wieder ein bisschen jünger.