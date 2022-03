Einsatz Wegen Fund: Polizei ist am Aareufer bei Rombach zu Gange Laut Kantonspolizeisprecher Bernhard Graser handelt sich beim Fund um einen Tresor. Weitere Angaben zum Fund können nicht gemacht werden. Die Bergung läuft aktuell noch.

Retablier- und Ausrüstraum auf dem Stützpunkt der Kantonspolizei am neuen Standort im Malagahaus Lenzburg, am 24. Juni 2020. Severin Bigler

An der Aare bei Rombach ist aktuell ein Polizeieinsatz im Gange. Das meldet ein AZ-Leserreporter. Es drängt sich die Frage auf: Wurde etwa die Frau gefunden, welche ein älterer Passant am Sonntagabend in der Aare gesehen haben will und nach welcher mit einer grossen Suchaktion in der Nacht gesucht wurde?

Nein, sagt auf Anfrage Kantonspolizeisprecher Bernhard Graser. Es geht um etwas ganz anderes.

Laut Graser wurde am Aareufer ein Tresor gefunden. Doch woher stammt er, wie lange lag er schon im Wasser? Die Bergung sei noch im Gange, weshalb er aktuell nicht mehr sagen könne, so der Polizeisprecher.

Update folgt