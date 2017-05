Vorbei sind die Zeiten im kleinen Kämmerlein am Adelbändli, vorbei ist das Werkeln während der Zimmerstunde. Der Koch Michael Morskoi ist jetzt hauptberuflicher Gewürzmüller. Die Nachfrage nach seinen ausgefallenen Gewürzmischungen ist gewaltig, sein «Chalira Gwürzatelier» hat den Umsatz im letzten Jahr verdoppelt.

Das laufende Jahr verspricht vor allem eines: viel Arbeit. Und dafür hat sich Morskoi jetzt zusätzliche Hilfe in sein Team geholt. Einen Namen hat sie nicht, aber fleissig ist sie: eine über hundert Jahre alte Schrotmühle. Wenn Motor und Keilriemen knattern, wird Reden unmöglich, aber die Mühle schreddert und schrotet, dass es eine Freude ist. Kein Wunder, die Maschine ist schliesslich ausgezeichnet: Am Trichter klebt noch immer eine Plakette, die «höchste Auszeichnung» der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft Strassburg 1913. «Das ist noch Qualitätsware», brüllt Morskoi und dreht kräftig an einem Rad, um die Koriander-Körner noch etwas feiner zu schroten.

Längst eine Rarität

Gefunden, restauriert und eingebaut hat diese alte Gewürzmühle Kurt Fasnacht, der Mühlendoktor aus Küttigen. Dass nun im Ochsengässli in Aarau eine Gewürzmühle steht, sei eine spezielle Sache, sagt Morskoi. «Vor 70 Jahren wurde die letzte grosse Gewürzmühle in der Schweiz abgestellt, die Aarauer Gewürzmühle ist also eine Rarität.» Um diese Seltenheit zu feiern, hat Morskoi auch gleich den ersten «Tag der Gewürzmüller» ausgerufen; dieser findet am kommenden Samstag statt.

Selten ist nicht nur die Mühle, sondern auch Morskoi selbst. Gewürzmüller wie ihn sucht man in der Schweiz nahezu vergeblich. «Bei Chalira machen mein Team und ich alles selbst, von Anfang bis Schluss», sagt Morskoi. Er tüftelt an den Rezepten, er sucht die Produzenten, im Atelier wird gemahlt und geschrotet, gemischt und gerührt, sogar die Etiketten sind selbst entworfen und und gestempelt, jede wird von Hand auf die Gläser geklebt. Das kostet natürlich etwas, aber die Kunden bezahlen es gern. Und die Ware kommt an: Abnehmer in Aarau sind die Alte Stadtgärtnerei, der Claro-Laden, der Home Barista-Shop und Einzigart. Morskoi verschickt seine Produkte aber auch an über 20 andere Läden in der ganzen Schweiz.

Den nächsten Trumpf im Ärmel

Alles wunderbar. Doch manchmal hängt Morskois Glück an einem seidenen Faden. Aktuell fehlt ihm ein Pfeffer aus Indonesien, der nicht geliefert werden kann. «Irgend eine Lösung gibt es immer», sagt Morskoi und lächelt. «Irgendwie kommt man immer an Rohstoffe heran, manchmal halt mit Kopfstand und Hartnäckigkeit.» Und wie es sich für einen guten Unternehmer gehört, hat Morskoi bereits das nächste Ass im Ärmel: das Bio-Grillgewürz «Chalira Grill Rub». Dafür suchen die Gewürzmüller nun mittels Crowdfunding nach Sponsoren. «Sobald 200 Gläser vorbestellt sind, machen wir uns an die Arbeit.»

Tag der Gewürzmüller am 20. Mai am Ochsengässli 9, 9 bis 19 Uhr, Vorführung der Gewürzmühle um 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 und 17.30 Uhr