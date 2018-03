«Die bereits bisher schwierige Verkehrssituation wird durch die Bauarbeiten zusätzlich verschlimmert. Es ist ein regelrechtes Chaos», ärgert sich der Einheimische Marcel Eugster (29). Er ist mit seinem Ärger nicht allein, die Mega-Baustelle in Suhr erhitzt viele Gemüter. Die ersten Gewerbetreibenden entlang der Tramstrasse reden von Einbussen. «Es kommen definitiv weniger Kunden bei uns vorbei», erklärt etwa Floristin Stefanie Steffen (24) vom Blumen-Racheter.

Und das Dorf diskutiert über einen Vorschlag von Fahrlehrer Max Weiersmüller (AZ vom Freitag): Er regt eine Geschwindigkeitsreduktion von 50 auf 30 km/h im Baustellenbereich an. Zum Nutzen und der Sicherheit aller Verkehrteilnehmer – inklusive der Autofahrer. Sie würden, so Weiersmüller, «bedeutend stressfreier diese Baustelle durchfahren und dabei erst noch ihr Auto und die Stossdämpfer schonen können». Der Fahrlehrer glaubt, dass schon jetzt «die meisten vernünftigen Verkehrsteilnehmer» mit 30 km/h über die Holperstrasse fahren.

«Fahrt einfach vernünftig!»

Was halten die Suhrer von der Tempo-30-Forderung des Fahrlehrers? Die AZ hat sich umgehört. «Eine Tempo-30-Zone ist dringend nötig – aber bitte nur temporär,» erklärt etwa Lisa Jost (52), Geschäftsführerin im Haushaltswarengeschäft der Robert Jost AG. Rentner Alois Bergundthal pflichtet ihr bei: «Die Einrichtung einer Tempo-30-Zone wäre definitiv vernünftig.» Doch nicht alle sehen das so: Stefan Fasler (38), Geschäftsleiter der Fasler Werner GmbH, ist überzeugt, dass eine Temporeduktion unnötig ist. Auch Passant Nihad Beganovic (29) meint: «Die Menschen sollen einfach vernünftig fahren, dann passiert auch nichts.»

Leute verirren sich auf Fahrbahn

Für Nihad Beganovic ist klar: «Es ist schlecht, dass es so wenige Trottoirs gibt. Wenn die Leute all die Umwege gehen müssen, dann nehmen viele die Abkürzung und überqueren irgendwo die Strasse.» Lisa Jost vom Haushaltswarengeschäft macht sich vor allem Sorgen um die älteren Leute: «Sie merken beim Überqueren der Strasse nicht, dass nun ein Teil des Trottoirs von Autos befahren wird. Die Leute laufen dann einfach – ohne es zu merken – auf der Fahrbahn.»

Floristin Stefanie Steffen hat festgestellt, dass auch viele Autofahrer Mühe haben: «Sie sind nicht sicher, wo sie auf dem Trottoir fahren sollen.» Ihre Arbeitskollegin Yvonne Bachofner (67) freut sich zwar, das endlich gebaut wird, kritisiert aber auch, dass Fahrbahnen auf das Trottoir verlegt worden sind.

Nicht alle schimpfen über Bauerei

Im «Törtlifee»-Geschäft macht man sich Sorgen wegen der Kinder: «Viele Schülerbenutzen immer noch das alte Trottoir und überqueren die Strasse einfach so, obwohl es 20 Meter weiter eine Unterführung gäbe. Da muss etwas getan werden, sonst passiert über kurz oder lang etwas Schlimmes!» Ein Autofahrer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, gibt zu, dass ihn das Auf und Ab, das Hin und Her im Baustellenbereich verunsichert und stresst. Er sagt resigniert: «Das Ganze ist einfach nur gefährlich. Aber was will man machen? Man muss halt einfach hier durch.»

Doch nicht alle schimpfen über die Baustelle. Stefan Fasler lobt die Bauleitung: Sie habe gut und persönlich informiert. Wenn in zwei Jahren das Resultat stimme, habe er Verständnis für die Bauerei: «Wenn etwas erreicht werden soll, muss man halt auch eine gewisse Toleranz zeigen.»

Warum Fussgänger Umwege gehen müssen

Projektleiter Alex Joss vom kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt kann die Verunsicherung von Pendlern und Anwohnern verstehen. Am letzten Donnerstag sagte er in der AZ: «Die ersten zwei, drei Wochen sind bei jeder Baustelle in dieser Grössenordnung schwierig.» Zur Frage, warum den Fussgängern Umwege zugemutet werden, erklärte er: «Der Automobilist muss im Baustellenbereich auf so viele Dinge achten, dass es zu gefährlichen Situationen führen könnte, wenn auch noch Fussgänger über die Strasse möchten. Das wollen wir vermeiden.»

Übrigens: Die Mega-Baustelle regt auch die Fantasie an. Die Musikgesellschaft Suhr hat ihr Jahreskonzert vom 24. März kurzerhand unter das Motto «Achtung Baustelle» gestellt. Und die Floristinnen vom Blumen-Racheter haben die tristen Baulatten mit Blumen geschmückt. Dort weist nun auch ein improvisiertes Verkehrsschild den Fussgängern den richtigen Weg.