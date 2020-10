Eine Handvoll Zukunftsraum-Gegner erzwingen eine Abstimmung

Sie haben sich aus einer fast aussichtslosen Situation aufgerafft: Die Fusionsgegner brachten gegen den deutlichen Entscheid von 180 zu 92 Stimmen an der Gemeindeversammlung das Referendum zustande – mit weitaus mehr Unterschriften, als nötig gewesen wären. 1018 Stimmberechtigte unterstützen das Referendum in Oberentfelden, mehr als ein Fünftel der Stimmberechtigten. Nötig gewesen wären 480. Gestern nahmen Gemeindeammann Markus Bircher und Gemeindeschreiber Dario Steinmann vor dem Gemeindehaus die letzten Unterschriften entgegen.

«Alle sollen an der Urne abstimmen können», sagte Komiteemitglied Roland Haldimann. Die sehr hohe Anzahl Unterschriften zeige, dass viele Menschen in Oberentfelden nicht einverstanden seien mit dem Entscheid der Gemeindeversammlung – von der wegen Corona einige Personen ferngeblieben waren, so das Komitee.

Wenig Zeit um den Erfolg zu feiern

In Oberentfelden wird die Grossfusion mit Aarau und den umliegenden Gemeinden vom Gemeinderat unterstützt. Ammann Markus Bircher bezeichnete die stattliche Anzahl Referendumsunterschriften zwar als eindrücklich, überraschend sei die hohe Anteilnahme für ihn aber nicht. «Vielleicht wiederholt sich das Stimmenverhältnis der Gemeindeversammlung nun auch an der Urne, und es stimmen 2000 Personen für den Zukunftsraum», sagte er.