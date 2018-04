Manch eine der Weiden, an denen sich der Biber diesen Winter gütlich getan hat, hat einen Durchmesser von über 50 Zentimetern und dürfte gut und gerne 70 Jahre alt sein, wie der Rupperswiler Förster Max Senn auf Anfrage sagt.

Eine ganze Familie am Werk

Hat es entlang der Aare bald keine alten Bäume mehr, wenn das so weiter geht? «Es werden tatsächlich immer weniger», so Senn. Das tue ihm schon leid, denn die Baumriesen seien nicht nur schön anzusehen, sie hätten auch eine wichtige ökologische Funktion – seien sie doch Heimat unzähliger Insektenarten und würden vielen anderen Tieren, zum Beispiel Vögeln, Nahrung und Schutz bieten. Darum mache es sicher Sinn, in Zukunft einzelne, erhaltenswerte Bäume mit einem Gitter zu schützen. Auf der Aareinsel bei Rupperswil etwa hat er bereits eine schöne, alte Weidengruppe bibersicher gemacht.

Auch beim Kanton behält man die Situation im Auge. Im Moment lässt man den Biber grösstenteils machen. Gemäss Hans Döbeli von der Jagdverwaltung besteht kein Grund, als Vorsichtsmassnahme alle dicken Bäume entlang der Aare einzugittern.

«Wenn der Biber einen alten Baum fällt, schafft er auch Platz und Licht für neue Pflanzen», so Döbeli. «So kommt er zum Jungholz, das er gerne frisst, hilft aber auch, dass lichtbedürftige Arten einen Platz haben.»