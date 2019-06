«Es muss wirklich jede Einzelne dabei sein», sagte Barbara Bühlmann vom Turnverein Moosleerau. Zusammen mit Monika Boludas hat die 46-Jährige die Übung der Moosleerber Frauen choreografiert. Sie tanzten zu ABBA in passend goldenen Kostümen. «Die haben zwei Frauen der Riege genäht. Im Turnverein sind wir eine richtige Familie», sagte sie.

Neonfarbene Kostüme, kraftvolle Hebefiguren und fliegende Matrosinnen: Am Vereinswettkampf am Donnerstag brachten die Gymnastinnen und Gymnasten die Zuschauer mit Körperspannung, Taktgefühl und einer gehörigen Portion Show zum Jubeln. Alleingänge waren dabei nicht erlaubt.

So individuell wie noch nie

Sechsköpfig waren die kleinsten Gruppen, die auftraten. Auf dem Grossfeld turnten über 20 Personen gleichzeitig. Sie bewegten sich taktgenau zur Musik, schwangen synchron die Arme in die Höhe und formierten sich stampfend, gehend und hüpfend zu einer Geraden oder einem Kreis. Von eintöniger Körperschule war kaum eine Spur. Vielmehr brachten die Gruppen auf der Bühne und dem Rasen ihren eigenen Stil zum Ausdruck, verbanden rhythmische Elemente mit elegantem Tanz oder atemberaubender Akrobatik. «Der Sport hat sich in den letzten Jahren extrem gewandelt. Er ist so individuell wie noch nie», sagte Wettkampfleiter Christian Heiss.

Bewertet wurden nebst dem Musik-Gespür auch Überraschungsmomente und Originalität. Ausserdem sollten die Turnerinnen das Feld möglichst ausnutzen. «Ich stelle mir immer einen Würfel vor, in dem wir uns bewegen. Nach hinten, vorne, zur Seite, nach oben und nach unten», erklärte der Trainer der amtierenden Schweizer Meister vom TV Marbach, Reto Ebneter.

Der STV Hägglingen zeigt eine spektakuläre Show