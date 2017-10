Wer von der Zinne neben der Stadtkirche oder vom Weg entlang des Oberwasserkanals der Aare den Blick gegen den Hungerberg richtet, entdeckt mit etwas Glück unterhalb des Waldrandes ganz im Westen an der Stadtgrenze zu Erlinsbach einen weiss gekalkten, schmalen, einstöckigen Bau. Es handelt sich um eines der zwei letzten Aarauer «Räbhüsli». Ein weiteres – vom Ende des 19. Jahrhunderts und anderen architektonischen Zuschnitts – steht auf dem Land der benachbarten Villa «Rebhalde«. Ein gutes Dutzend «Räbhüsli» gab es einst am Hungerberg. Die Zeugen eines einst mehr oder weniger blühenden Landwirtschaftszweigs erinnern zusammen mit den Strassennamen «Rebhaldenweg» und «Weinbergstrasse» sowie dem Restaurant Weinberg an das Winzergewerbe, das in Aarau kurz vor dem Ersten Weltkrieg aufgegeben wurde.

Einst ein saurer Tropfen

Bezeugt ist der Rebbau am Hungerberg seit 1344 (siehe Box links). Zu den Besitzern von Rebland gehörten neben dem Kloster St. Ursula in der Halde auch Privilegierte aus der Bürgerschaft. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts gab es gar eine Bruderschaft der Reb- und Ackerlüten, die mit der Reformation wieder verschwand. Die Weinproduktion war grossen Schwankungen unterworfen, der «Hungerbergler» dürfte in den meisten Jahren eher eine saure Angelegenheit gewesen sein. Die Aarauer jedenfalls beklagten sich wohl nicht ohne Grund bei den Gnädigen Herren in Bern mehrfach über die restriktive Importpolitik in Bezug auf qualitativ besseren Rebensaft.