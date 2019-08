Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen kurz nach 8.30 Uhr auf der Suhrgasse ausserhalb von Oberentfelden, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Vom Kreisverkehr auf der Suhrentalstrasse her mündete der Motorradfahrer in diese Nebenstrasse ein, um in Richtung Suhr zu fahren. Kurz nach dem Kreisel geriet er ins Schleudern und stürzte.

Eine Ambulanz brachte den 26-jährigen Mann mit Verdacht auf eine Hirnerschütterung ins Kantonsspital Aarau.

An der BMW, welche der Verunfallte zuvor bei einem nahen Motorradfachgeschäft gemietet hatte, entstand Totalschaden im Umfang von rund 25'000 Franken.

Weshalb der 26-Jährige die Herrschaft über die Maschine verlor, ist unklar. Er selber vermochte sich nicht an den Unfallhergang zu erinnern. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) sucht Augenzeugen.