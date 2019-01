Die Experten stufen seine Schutzwürdigkeit als nicht hoch ein. Aber für weite Kreise der Bevölkerung gehört das Wasserkraftwerk mit seinem markanten Türmli zum Stadtbild – wie etwa die Stadtkirche. Jetzt soll der Gebäudekomplex abgebrochen und durch ein so genanntes Deckelkraftwerk abgelöst werden. Ein kaum sichtbares Bauwerk, das am ehesten an eine tiefgelegte Brücke erinnert. Das neue Kraftwerk wird über 20 Prozent mehr Strom produzieren. Gemäss Terminplan wird es bereits 2024 in Betrieb gehen. Die Eniwa will insgesamt 130 Millionen Franken in die Neugestaltung des Aareraums investieren. Ganz entfernt werden soll dabei der bei Spaziergängern sehr beliebte Mitteldamm zwischen den Kanälen.

Weil sich die neuen Pläne vom bisherigen «Projekt 2013» fundamental unterscheiden, muss nochmals ein komplett neues Bewilligungsverfahren durchgeführt werden. Es beginnt mit dem raumplanerischen Teil: Das entsprechende Mitwirkungsverfahren läuft ab morgen (siehe kontextuellen Artikel).

Bisher durchsichtiges Gebäude

Die Ausgangslage: Im Frühling 2017 hat das Verwaltungsgericht eine Beschwerde der Umweltverbände («geschnetzelte Fische») abgewiesen. Seither ist die Eniwa im Besitz einer rechtsgültigen Baubewilligung für die Realisierung des «Projektes 2013». Dieses sah ein etappenweises Vorgehen vor. Geplant war die Erhaltung des Türmchens bis mindestens 2035 (dem frühestens Zeitpunkt des Beginns der 2. Etappe). In einer ersten Etappe sollte im nördlichen Aare-Teil eine neue, durchsichtige Turbinenhalle entstehen. Die Gesamtkosten (beide Etappen) wurden mit 150 Millionen Franken beziffert.

40 Mio. Fr. Subventionen nötig

Seit der Erarbeitung des «Projektes 2013» hätten sich der Strommarkt (Preiszerfall), die Währungssituation (starker Franken) und die regulatorischen Vorgaben «grundlegend verändert», schreibt die Eniwa. Das heisst, das ursprüngliche Kraftwerk hätte viel zu teuren Strom produziert.

Sparen war angesagt: Die Eniwa spricht von einer Weiterentwicklung und Optimierung. Neu gibt es nur noch eine Etappe, die Kosten sinken auf 130 Millionen Franken (Berechnung auf Stufe Vorprojekt). Der Strom soll für etwa 6,5 Rappen pro Kilowattstunde produziert werden können. Das ist vergleichsweise immer noch sehr viel. In einem vollständig liberalisierten Strommarkt, in dem auch Kleinkunden ihren Lieferanten wählen können, ist solcher Strom nur mit dem Argument «besonders umweltfreundlich» absetzbar. Die 6,5 Rappen sind nur möglich, wenn der Bund 40 Millionen Franken Subventionen beisteuert, wie das die Eniwa erwartet. Dies unter den Titeln Unterstützung von grossen Wasserkraftwerken, Verbesserung der Fischgängigkeit und Bau von Dotierkraftwerken.

Mitteldamm kommt neu ganz weg