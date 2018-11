Am 23. November wird Krzysztof Penderecki, einer der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart, 85 Jahre alt. Nicht nur in seiner Heimat Polen wird er gefeiert, sondern auch in der Schweiz; etwa in Aarau, wo die vierten Mendelssohntage mit einem Penderecki-Schwerpunkt heute beendet werden: mit der Wiederholung eines Konzerts, das am Sonntag im dortigen Kultur- und Kongresshaus zu hören war. Dem Festivalgedanken Rechnung tragend, steht erneut Felix Mendelssohns Sinfonie Nr. 3 a-Moll op. 56 «Schottische» auf dem Programm, zudem Kompositionen von Joseph Haydn (Trompetenkonzert) und Penderecki (Serenada per archi und Adagio aus der 3. Sinfonie).

Weil der ursprüngliche Plan des Argovia Philharmonic, das von Penderecki für Gábor Boldoczki komponierte Trompetenkonzert als Schweizer Erstaufführung aufs Programm zu setzen, nicht realisiert werden konnte, bot der Komponist dafür an, die beiden Aarauer Konzerte selbst zu dirigieren. Bei Haydns Trompetenkonzert sprang dann allerdings der Dirigent Maciej Tworek ein. Der kurzzeitige Ausstieg von Penderecki hatte Gründe: Nach dem Einstieg mit zwei eigenen Kompositionen wollte er schlicht Kraft tanken, um für die Mendelssohn-Sinfonie gewappnet zu sein.

Packendes Hördrama

Um für einmal mit dem Ende zu beginnen: Mendelssohns sinfonische Eindrücke aus Schottland geraten zum packenden Hördrama. Penderecki und das jede noch so kleine Anregung von ihm aufnehmende Argovia Philharmonic entdecken vor allem die latente Spannung und spüren die düsteren, ja gespenstischen Seiten von Mendelssohns Partitur auf. Dirigent und Argovia Philharmonic setzen dabei auf einen vollen, nie verschleiernden, sondern durchsichtigen Orchesterklang. Insgesamt wird dem Bild von Mendelssohns ausschliesslich glücklicher, «heiler Welt» in dieser Interpretation nicht gehuldigt; daran ändert nicht einmal das sprühende Scherzo mit seiner akustischen Leuchtkraft etwas.

Spannend ist diese Lesart allemal, weil sie erlebbar macht, dass hinter ihr nicht «nur» ein Dirigent, sondern ein Komponist steht. Penderecki hat die Partitur derart verinnerlicht, dass ihm – auch bei den zu Beginn gespielten eigenen, dunkel getönten Werken – minime Gesten genügen, um Impulse zu geben. Die elegische, zwischen Sehnsucht und Klage oszillierende Grundstimmung seiner in Aarau vorgestellten Schöpfungen ist ein starker Gegensatz zu Haydns strahlendem Trompetenkonzert, dem Gábor Boldoczki all das angedeihen lässt, was man von einem Weltklassesolisten erwartet: Eleganz und Gesanglichkeit; eine «Technikshow», die geniesserisch, aber nicht reisserisch demonstriert wird und so rüberkommt, als ob sie ein Kinderspiel sei. Hinreissend ist die Geschmeidigkeit und Leichtigkeit von Boldoczkis Ton; kein Wunder, entwickelt sich ein spritziger, geistvoller Dialog mit dem Orchester.

Dass auch der Bezug zu Krzysztof Penderecki gegeben ist, ist eine Surprise. Bei dessen schroffen, jedes Gefällige vermeidenden Kadenzen weiss man nie, wohin der Komponist mit ihnen steuert. Nun, bisweilen sucht Penderecki gar keinen verbindlichen Übergang zu Haydns Konzert – umso stärker ist die Wirkung. Als Zugabe spielt Gábor Boldoczki noch eine Bearbeitung der Händel-Arie «Ombra mai fu» aus der Oper «Xerxes» – schlicht schön. Kurzum: Mit dem Konzert unter der Leitung von Krzysztof Penderecki ist dem Argovia Philharmonic eine wunderbare Hommage an den polnischen Komponisten geglückt.

Das Programm wird im Trafo Baden am 16. November wiederholt, dirigiert von Maciej Tworek.