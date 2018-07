Am Montagmittag ist die Welt noch in Ordnung. In dem weissen Zelt auf dem Parkplatz vor dem Restaurant Frohsinn in Erlinsbach (SO) liegen bunte Raketen, Vulkane, Lampions und bengalische Zündhölzer zum Verkauf bereit. Im Zelt ist es stickig, ein Ventilator wirbelt kühle Luft über die Verkaufstheke. Erträglicher sind die Temperaturen draussen, wo ein weiss-grüner Sonnenschirm etwas Schatten auf einen Festtisch mit zwei Festbänken wirft und ein leichter Wind weht.

«Angenehm ist die Bise schon», ruft der junge Verkäufer aus dem Zelt. «Aber sie trocknet alles noch mehr aus.» Die Trockenheit – sie vermiest den Anbietern von Feuerwerk in diesem Jahr das Geschäft. Im Wald und am Waldrand ist es bereits verboten, ein Feuer zu machen oder Feuerwerke zu zünden.

Der Verkauf in Erlinsbach wird von Walter Käser organisiert. Er versucht, sich vom Wetter nicht die Laune verderben zu lassen. «Die Kunden seien aber sehr zurückhaltend in diesem Jahr», gibt er zu. Käser vermutet die intensive Berichterstattung über die Trockenheit als Grund.

Einziger Kunde in der Mittagszeit ist ein Junge im Primarschulalter. «Es riecht nach Feuer», ruft er begeistert, als er in das Zelt stürmt. Für die 1. August-Feier mit der Familie darf er sich ein paar Artikel aussuchen. Er mag alles, was knallt, seine Mutter zieht die lärmfreien Vulkane vor.