«Ein Erfolgsmodell»: FDP-Einwohnerrat will Fluss-Beizli nach Basler Vorbild

Nun kommt das Thema aufs politische Parkett: FDP-Einwohnerat Silvano Ammann hat ein Postulat «Buvetten in Aarau» eingereicht. Er will, dass der Stadtrat potenzielle Standorte aufzeigt und ein Konzept erarbeitet, um weitere kleine Aarebeizli zu ermöglichen. Es gäbe aus seiner Sicht entlang des Philosophenwegs, des Albert-Einstein-Wegs (die Verlängerung des Philosophenwegs zwischen Kettenbrücke und Schwimmbad) oder auch auf der Zurlinden-Insel diverse Möglichkeiten, schreibt der FDP-Einwohnerrat.

Viele Aarauer fanden Gefallen daran, eine weitere Sommerbeiz am idyllischen Aareufer zu haben; und man fragte sich, ob das nicht jedes Jahr ginge. Dem Vernehmen nach gibt es Gastronomen in Aarau, die durchaus Interesse hätten, eine dritte Aareuferbeiz zu betreiben.

Das Aarauer Aareufer war im Sommer 2019 in gastronomischer Hinsicht belebt wie noch nie – es warteten nicht nur die Schwanbar und das Summertime auf Besucher, sondern – direkt westlich des Summertime – das «Aargauer Haus des Sports». Dieses Chalet wurde im Rahmen des Eidgenössischen Turnfests aufgestellt, bewirtete aber weit vor den beiden Festwochenenden Gäste.

Ammann hat sich das Rheinufer in der Stadt Basel zum Vorbild genommen: «Die Basler Buvetten sind ein Erfolgsmodell und tragen augenfällig zur Aufenthaltsqualität in der jeweiligen Umgebung bei», schreibt Ammann.

Unter Buvetten versteht er «kleine Pop-Up-Beizli» die nur wenige Sitzgelegenheiten haben und Getränke sowie Snacks anbieten – also nicht ein grösseres fix montiertes Restaurant wie das Summertime. Das Tiefbauamt Basel Stadt definiere Buvetten als «temporäre Restaurants mit eingeschränktem Angebot und ohne Innensitzplätze».

Buvetten haben Pflichten

Die Buvetten sollen auch in Aarau «einen Beitrag zur Erlebbarkeit des Aareufers leisten und grundsätzlich im öffentlichen Interesse sein», schreibt Silvano Ammann. Er verweist auf den Basler Leitfaden, wo «diverse Regeln festgehalten sind, die den Betrieb sicherstellen sollen»: «So wird zum Beispiel geregelt, dass Buvetten die Verantwortung für die Sauberkeit am Standort und der Umgebung tragen, Filialen von Gastronomieketten nicht zugelassen sind und Betreibende den Wohnsitz in Basel haben müssen.»

Ammann regt einen ähnlichen Leitfaden für Aarau an, betont aber gleichzeitig, dass «im momentanen wirtschaftlich angespannten Umfeld keine unnötigen Hürden für das lokale Gastgewerbe geschaffen werden sollen». «Buvetten sollen vielmehr als zusätzliche Einnahmequellen dienen können.»

Wann das Postulat im Einwohnerrat behandelt wird, steht noch nicht fest. Für diesen Sommer ist es wohl zu spät. Gleichwohl wäre es denkbar, dass ein kurzentschlossener Gastronom jetzt noch innert Kürze zu einer Buvette kommt. Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker sagte in der AZ vom 14. Mai im Zusammenhang mit der Aussenbewirtung in der Coronakrise, dass sich lokale Interessenten für neu zu erschliessende Bewirtungsflächen bei der Stadt melden können. Möglich wäre zum Beispiel der ehemalige Standort des «Haus des Sports», auf Land der Einwohnergemeinde.

Allerdings: Die Anwohner des nahen Quartiers Hungerberg am gegenüberliegenden Aareufer haben 2014 schon das geplante Bistro auf der Kraftwerksinsel mit Einsprachen gebodigt.

Aargauer Gastro-News 2020