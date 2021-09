Eiken Unfall im Kreisel: Zwei Autos kollidieren miteinander Im Kreisverkehr in Eiken kam es am Samstag zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Verletzt wurde niemand.

Kapo Aargau

Der Unfall ereignete sich um 16.30 Uhr: Ein grauer Mercedes-Benz B200 und ein grauer Audi A4 fuhren auf der Hauptstrasse von Sisseln her in Richtung Kreisverkehr bei der Autobahn. Beim Ausfahren aus dem Kreisel in Richtung Eiken kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Autos, wie die Aargauer Kantonspolizei schreibt.

Der Unfallhergang ist unklar. Verletzt wurde niemand. Personen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Stützpunkt der Mobilen Polizei in Schafisheim (062 886 88 88) zu melden.