Lange war die Buchser Gemeindepolitik nicht mehr so spannend wie diesen Winter. Gleich drei wichtige Themen stehen an. Der Neubau des Schulhauses Risiacher (19 Mio. Franken), vom Einwohnerrat beschlossen, kommt zwar erst im Mai an die Urne. Am 10. Februar stehen zwei andere Volksabstimmungen an, die nicht nur das Schicksal von Buchs, sondern – je nach Ausgang – der halben Region mitprägen: das Budget 2019 und der Kredit für einen Wiederbeitritt zum Fusionsprojekt «Zukunftsraum Aarau».

Beim Budget stellen sich nur zwei Fragen: Wie viel (nicht: ob) steigt der Steuerfuss der Gemeinde dieses Jahr? Und schlucken die Buchser die Kröte freiwillig – oder wird sie ihnen vom Regierungsrat in den Hals gestopft?

Das Volk hat im November an der Urne so überdeutlich Nein gesagt zu einem Steuersprung von 100 auf 108 Prozent – mit Zweidrittelmehrheit –, dass es eine Überraschung wäre, sollte es dieses Mal bei exakt derselben Vorlage freiwillig in den sauren Apfel beissen. Sagen die Buchser erneut Nein, muss der Regierungsrat einschreiten. Die nötigen Akten hat ihm der Gemeinderat bereits zukommen lassen.

In den letzten zwanzig Jahren hat der Regierungsrat bei solchen Entscheidungen nicht den Volkswillen berücksichtigt, sondern die nackten Zahlen. Und diese sind im Buchs deutlich. Mit Steuerfuss 108 Prozent kann ein kleines Plus von etwa 50'000 Franken erreicht werden, mit 107 Prozent und schmerzlichen Einsparungen (beim Dorfmuseum, bei der Spitex, bei den Löhnen der Gemeindeangestellten etc.), wie vom Gemeinderat als «Kompromiss» vorgeschlagen, reicht es gerade für eine schwarze Null.