Wenn ein Geschäftsführer so nervös ist, wie ein Kind vor Weihnachten, ein Regierungsrat Krawatte gegen Trikot eintauscht und fleissig für einen Faustball-Wettkampf trainiert, wenn überall in Aarau Ladenlokale in Rot geschmückt werden – dann dauert es nicht mehr lange bis zum Eidgenössischen Turnfest. Am 13. Juni startet der Mega-Event. «Nur noch zehn Mal schlafen», ein Satz, der von den Organisatoren an der heutigen Medienkonferenz mehrmals benutzt wurde. Sie machten alle einen leicht nervösen und hibbeligen Eindruck. Stünden nicht noch ein paar Arbeiten an, müsste das Bier nicht noch gekühlt werden – die Veranstalter wären bereit, das Fest gleich morgen zu starten. «Wir wollen die ganze Schweiz mit dem Turnfieber anstecken», sagte Turnfest-Geschäftsführer Stefan Riner.

Hürzeler spielt Faustball

Auch Alex Hürzeler ist schon lange mit dem Turnfest-Virus infiziert. Der Regierungsrat, Sportminister und OK-Präsident stellte sich im Turnfest-Tenue vor die Medien. Den Schock, dass der FC Aarau am Sonntag den Aufstieg verpasst hat, habe er verdaut: «Die letzten Fussball-Tränen sind getrocknet, der Fokus gilt jetzt dem Turnen.» Hürzeler macht am Turnfest selbst aktiv mit, spielt Faustball beim TV Oeschgen. Der Sportdirektor wird an zudem an allen Festtagen dabei sein: «Die Regierungsarbeit geht aber trotzdem weiter.» Es ist Hürzelers sechstes Turnfest und das fünfte, an dem er selbst aktiv dabei ist – als einer von rund 70 000 Aktiven.