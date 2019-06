Der Traktor knattert mitsamt Anhänger und Vereinsfahne auf den Zeltplatz. Die Turnerinnen und Turner schmeissen den Generator an, räumen Bier, Most und Mineral in den Kühlschrank. Auf dem Gasgrill brutzeln schon bald die ersten Bratwürste, im Topf kocht das Wasser für die Spaghetti oder den Kaffee. Was an kleineren Turnfesten Gang und Gäbe ist und zur besonderen Atmosphäre beiträgt, wird in Aarau unmöglich sein. Die Campingplatz-Regeln am Eidgenössischen Turnfest (ETF) in Aarau sind strikt:

Hier zum Nachlesen: Camping-Ordnung_de.pdf

Aufgrund der Brandschutzauflagen seien keine Generatoren, Gasflaschen, Kühlschränke und Grills gestattet, bestätigt Marco Canonica, der Medienverantwortliche des ETF. Die Brandschutzauflagen erstellen die kantonalen Gebäudeversicherungen.

Auf dem rund 100'000 Quadratmeter grossen Zeltplatz werden bis zu 14'000 Turnerinnen und Turner pro Nacht schlafen. «Dem OK ist es ein Anliegen, einen geordneten Betrieb des Campingplatzes zu gewährleisten. Ebenso möchte das OK das eigentliche Fest auf den Festplatz konzentrieren und dort den Schwerpunkt für das Turnfest-Feeling setzen», führt Canonica aus. «Der Campingplatz soll primär als Unterkunft genutzt werden.»

Der Zeltplatz liegt etwa 20 Minuten Fussmarsch vom Festplatz entfernt, in den Gemeinden Erlinsbach im Kanton Aargau und Erlinsbach im Kanton Solothurn. Er befindet sich an der Aare ausserhalb des Wohngebietes und wird teilweise von einem Wäldchen begrenzt. «Durch die erhöhte Lage des Dorfes über dem Campingplatz sind Emissionen trotzdem nicht auszuschliessen. Diese sollen mit einem geregelten Betrieb in Grenzen gehalten werden», erklärt Canonica. Die beiden Gemeinden hätten aber das Vorhaben von Anfang an unterstützt und die Bewilligungen früh erteilt.

«Die Rückmeldungen von Seiten der Vereine sind grundsätzlich positiv. Es werden viele Fragen gestellt, die geklärt werden können», so Canonica. Auch Vereine mit zahlreichen Mitgliedern campieren, im grössten Zelt finden beispielsweise 160 Personen Platz. Beim Campingplatz gibt es zwar einem Kiosk sowie angrenzend an das Areal einen offiziellen Grillplatz, der bis 23 Uhr geöffnet ist. Selber kochen geht innerhalb des Zeltplatzes aber nicht. Ähnlich sind die Bestimmungen auch bei verschiedenen Open-Airs oder dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug (siehe zweite Box am Ende des Artikels).