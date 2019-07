Der FC Rohr hat Pech mit seinem Sportplatz Winkel: Nachdem er im Frühling 2018 wegen des Bodenfrosts ausserordentlich lange warten musste, bis die Stadt die Wintersperre endlich aufhob, startete der Verein mit einem Trainingsrückstand in die Saison. Und dieses Jahr ist der Platz wieder unerwartet für mehrere Wochen gesperrt. Grund dafür sind Schäden, die durch das Eidgenössische Turnfest entstanden sind.

Die städtische Kommunikationsstelle bestätigt auf Anfrage der AZ eine entsprechende Meldung auf der FC-Website. «Durch die sehr hohe stationäre Beanspruchung der Fachtest-Disziplinen des Turnfests sind an der Sportrasenfläche lokal Schäden entstanden. Diese werden nun repariert.» Die Instandsetzungsmassnahmen würden nach und nach durchgeführt und seien wetterabhängig, heisst es weiter. Immerhin: «Der Bolz- und Nebenplatz stehen ab sofort wie gewohnt auf Anfrage zur Verfügung», schreibt die Stadt. Die Sanierung des Hauptplatzes dauert jedoch noch an. Er könne ab spätestens 16. August wieder genutzt werden, teilt die Stadt mit. Die Vereine würden informiert, falls es doch nicht so lang dauere.

