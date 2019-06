Wir empfehlen, bereits vor der Hinfahrt ein Billett inkl. Rückfahrt zu kaufen, wie z.B. eine A-Welle Tageskarte (gültig bis am Folgetag 5.00 Uhr). So erspart Ihr euch beim Antritt der Rückreise lange Wartezeiten an den Billettautomaten. Euer Billett löst Ihr bequem via SBB Mobile, sbb.ch oder am Billettautomat.

Stadtbühne

Geniesst das ETF auf der Stadtbühne auf dem AKB-Platz beim Bahnhof. Programm Stadtbühne unter www.aarau 2019

Ökumenischer Turnfestgottesdienst

Sonntag, 23. Juni 2019, 09.30 Uhr, Stadtkirche Aarau

Zusätzliches Nachtangebot

An beiden ETF-Wochenenden wird in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag in der Region Aarau ein erweitertes Nachtangebot mit Extrazügen und Bussen geboten. So kommt Ihr auch mitten in der Nacht sicher nach Hause oder in die Unterkunft. Für das Reisen in Nachtverbindungen mit dem Zusatz «Z» wird zusätzlich zum Fahrausweis ein Nachtzuschlag von CHF 5.00 benötigt. Den Nachtzuschlag erhält Ihr über SBB Mobile, am Billettautomaten oder sendet einfach «NZ» per SMS an 988 (CHF 5.00 pro SMS;

gültig für Swisscom, Sunrise und Salt). Die besten Verbindungen findet Ihr unter www.sbb.ch

Parking

Falls Ihr mit dem Auto anreist, stehen Parkplätze kostenpflichtig (Fr. 20.00 / Tag) beim Parkplatz Wynenfeld (Buchs) zur Verfügung. Transfer ins Festgelände mit öffentlichem Bus.