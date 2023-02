Dürrenäsch Sie will der Gemeinde etwas zurückgeben: «Es ist eine Dorfgemeinschaft, wie man sie nur noch selten findet» Franziska Roth fühlt sich wohl in Dürrenäsch. Und will sich deshalb engagieren. Die gelernte Drogistin mit psychologischer Ausbildung kandidiert für den Gemeinderat.

Franziska Roth schätzt den Zusammenhalt und die Natur in Dürrenäsch. Bild: Eva Wanner

Sie heisst Franziska Roth, ist aber weder ehemalige Aargauer Regierungsrätin noch Solothurner Nationalrätin. Nein, sie ist bisher noch nicht politisch aktiv in Erscheinung getreten, nun aber eine von zwei Personen, die den freien Sitz im Gemeinderat besetzen wollen. Auf ihre Namensdoppelgängerinnen angesprochen worden sei sie auch schon. Zu Verwechslungen kam es aber noch nicht, meint die Dürrenäscherin und lacht.

Seit 20 Jahren lebt sie im Dorf; ihr Mann sei hier aufgewachsen und sie zog gerne um. Auch wenn Burg, wo sie vorher lebte, natürlich auch schön sei. Aber eben, Dürrenäsch hat es ihr angetan. «Man kennt sich, trifft sich, spricht miteinander, es ist eine Dorfgemeinschaft, wie man sie nur noch selten findet», schwärmt die 52-Jährige. Dass ihre beiden inzwischen erwachsenen Kinder hier in einer behüteten, intakten Umgebung aufwachsen konnten, das schätze sie sehr. Und so kam auch der Wunsch auf, sich im Gemeinderat zu engagieren: «Es ist mir ein Anliegen, etwas zurückzugeben.»

Roth ist parteilos – und würde sich für jedes Ressort interessieren. Entweder, sie hat schon gewisse Vorkenntnisse, «oder ich eigne sie mir an, ich bin offen für Neues». Und das in der gesamten Themenbandbreite, vom Sozialen bis zum Strassenbau.

Drogistin gelernt, Psychologie-Ausbildung gemacht

Die Dürrenäscherin ist ausgebildete Drogistin und hat 20 Jahre auf dem Beruf gearbeitet. Dann hat sie sich einen lange gehegten Wunsch erfüllt und eine psychologische Ausbildung gemacht. «Ich wollte mehr über mich selbst erfahren und darüber, wie andere funktionieren und warum Menschen so unterschiedlich sind», begründet sie. Gearbeitet hat sie auch als Tutorin und als Dozentin für Hochsensibilität. «Ich habe viel über das Leben gelernt», sagt sie. Sowohl in ihrem Lehrberuf als beim und nach dem Psychologiestudium.

Inzwischen ist sie nicht mehr berufstätig, die Kinder sind flügge, sie habe also freie Zeit, die sie im Gemeinderat einsetzen möchte. Ein Hobby von ihr ist Skifahren, ausserdem sei sie sehr familienverbunden – und mag Tiere. Die beiden Katzen, aber vor allem auch ihre French-Bulldog-Hündin Cheruby, mit der sie Spaziergänge unternimmt. Wieder schwärmt sie vom Dorf: Schön sei hier auch die Natur. Und doch sei man schnell in Lenzburg, in Aarau oder in Reinach.

Sie verrät nicht, wie sie stimmt

Was ihr an den Leuten ebenfalls gefällt: die Direktheit. An der Gemeindeversammlung fallen dann und wann deutliche Worte, «das zeigt, dass man Anteil nimmt und sich die Einwohnerinnen und Einwohner engagieren», ist sie überzeugt. Das wüsste sie auch zu schätzen, wenn sie bald auf der anderen Seite sitzen sollte, auf jener des Gemeinderats: «Man soll ja schliesslich gemeinsam über die Zukunft des Dorfs entscheiden.»

Am 12. März wird sich dahingehend in Dürrenäsch einiges tun. Nicht nur, dass ein Sitz im Gemeinderat neu vergeben wird. Es geht auch um die Steuern. Gegen den Gemeindeversammlungsbeschluss zu Budget und Steuerfuss (Erhöhung um 13 auf 118 Prozent) ist das Referendum zustande gekommen, darüber wird nun abgestimmt. Und, Franziska Roth aus Dürrenäsch, legen Sie ein Ja oder ein Nein in die Urne? Eine Meinung hat sie zwar. «Aber die verrate ich nicht», sagt sie und lacht.