Neuer Standort Bald werden in Dürrenäsch bis zu 100 kranke und verletzte Igel aufgepäppelt Nach der Schliessung der Igelstation Oberentfelden wurde der Verein Igelhilfe Mittelland gegründet. Am 24. Februar eröffnet er seine neue Station in Dürrenäsch.

Bis zu 100 Igel können in der neuen Station in Dürrenäsch aufgepäppelt werden. Symbolbild: zvg

«Igel sind auf unsere Hilfe angewiesen!» Das schreibt der Verein Igelhilfe Mittelland in einer Mitteilung. Und weiter: «Nach der Schliessung der grössten Igelstation der Region Aargau, ist medizinisch fachgerechte Hilfe für verletzte und kranke Igel weiterhin dringend nötig.» Genau dafür sei der Verein nun da.

Statt in Oberentfelden, eben der Station, die wegen massiver Mängel geschlossen werden musste, sollen die Igel nun unter der Ägide des Vereins in Dürrenäsch gesund gepflegt werden. Mit viel Engagement und Herzblut sei die Station dort aufgebaut worden, in welcher bis zu 100 Igel Platz haben. Am 24. Februar wird sie eröffnet.

«Das Überleben des einheimischen Braunbrustigels wird durch die Verminderung seines ursprünglichen Lebensraums und der sinkenden Insektenpopulation bedroht», heisst es in der Mitteilung weiter. Der Verein wolle die Öffentlichkeit über igelfreundliche Gärten informieren.