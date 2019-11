Drohen-Show visualierte Umrisse der Aarauer Stadion-Hochhäuser ++ Video folgt

Das war der Youtube-Livestream:

Heute Samstag um 11 Uhr findet im Torfeld Süd die "Profilierung" der Stadion-Hochhäuser mittels Drohnenflug (20 einzelne Drohnen) statt. Sie fliegen auf bis zu 75 Meter Höhe, um die Eckpunkte des höchsten geplanten Hochhauses zu markieren.

Entgegen einer ersten Meldung gibt es im Bereich des alten Rockwell-Parkhauses keine Zuschauer-Zone. Die Zuschauer sind aufgerufen, besser nicht zur Stadionbrache im Torfeld Süd zu kommen. Es könnte sonst passieren, dass der Flug aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden muss, wenn zu viele Leute rundherum stehen. Das Areal selber wird abgesperrt.

Die Stadt empfieht für Zuschauer die Standorte Oehler-Villa (Kita) an der Buchserstrasse oder die Einmündung der Hinteren Bahnhofstrasse in die Gais.



Martin Schumacher, Chef der Operation und Inhaber der Luzerner Firma air-view, empfiehlt als Standort die Rohrerstrasse (beim Bowling-Center).



Die Drohnen sind maximal 20 Minuten in der Luft.



Um 11.30 Uhr informiert die Stadt im Forum der Aeschbachhalle und beantwortet noch offene Fragen zum Projekt.

(nro)

