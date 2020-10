Drei Überflieger, ein Spätberufener – die Resultate aus dem Bezirk Aarau

Der Bezirk Aarau hat drei junge Polit-Hoffnungen mehr: Mirjam Kosch (Grüne, 35), Yannick Berner (FDP, 27) und Ignatius Ounde (GLP, 40). Die Grünen stiegen nach dem Verzicht von Hansjörg Wittwer ohne Bisherige ins Rennen, errangen aber trotzdem einen zusätzlichen Sitz. Mirjam Kosch, die einst fast Zürcher Kantonsrätin geworden wäre, ist Expertin für erneuerbare Energien. Obwohl sie einen zurückhaltenden Wahlkampf betrieb, blieb sie stimmenmässig vor dem Suhrer Gemeinderat, Biobauer und Agraringenieur Thomas Baumann; geschafft haben es am Ende beide.

Yannick Berner, Digital- und Marketingchef im Rupperswiler Familienunternehmen Urma, investierte enorm viel Zeit und finanzielle Mittel in seine Kampagne, ist aber als Fraktionschef im Aarauer Einwohnerrat auch sonst umtriebig. Es hat sich gelohnt: Der Fraktionschef der FDP im Stadtparlament zieht ab Listenplatz 5 neu in den Grossen Rat. Dass er mit erst 27 in einer Traditionspartei reüssieren konnte, führt Berner unter anderem darauf zurück, dass er sich für den Werkplatz Aargau einsetze und dies die Leute derzeit sehr beschäftige.

Die Gewählten aus dem Bezirk Aarau: