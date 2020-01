Drama am Bahnhof Aarau erinnert an den tödlichen Unfall vom Sommer

Am Donnerstagmorgen war die Situation beim Aarauer Bahnhof ein Thema an der Jahresmedienkonferenz der Abteilung Sicherheit der Stadt Aarau. Daniel Ringier erklärte, die Stadtpolizei investiere zehn Prozent ihrer Gesamtarbeitszeit beim Bahnhof Aarau. Dort, wo insbesondere am Abend häufig alkoholisierte oder sonst wie benebelte junge Männer anzutreffen sind. Ringier betonte, die Situation im Bereich Asyl habe sich im Vergleich zu den Jahren 2015/16 massiv verbessert.

Laut einer Meldung der Kantonspolizei befand sich der Pakistaner am Donnerstag «unter unklaren Umständen» auf dem Gleis 1. Dabei wurde er von «einem herannahenden Zug erfasst und getötet». Alarm schlug ein 19-jähriger Afghane, der laut Polizei «stark alkoholisiert und mutmasslich unter Drogen stand». Die Kantonspolizei sucht Zeugen. Abgeklärt werden soll unter anderem, ob dem Unfall ein Streit vorangegangen war – so wie im letzten Juni.

Der Afghane schrieb weiter: «Das Leben ist für uns Jugendliche, die wir ohne Familie in der Schweiz sind, nicht einfach. So war es auch für meinen Freund unerträglich. Sein Zuhause war in einer Gemeindeunterkunft, wo er unterirdisch zusammen mit vielen Männern in einem Zimmer wohnte. Er versuchte Deutsch zu lernen, eine Lehre oder eine Arbeit zu finden, bis ihn der Mut verliess und er sich entschied, sein Leben zu beenden.»