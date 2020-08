Diskussion in Unterentfelden: «Es heisst Zukunftsraum, nicht Gegenwartsraum»

«Ich wüsste zudem nicht, was ich an einer fusionierten Ortsbürgergemeinde der Stadt Aarau verloren hätte», sagte Brigitte Siegenthaler. Von den Stadtteilkommissionen, bei denen auch Ausländer mitbestimmen dürften, halte sie nichts. «Die langjährigen Einwohnern verlieren alles», doppelte sie nach. «Wir haben mit dem Distelberg eine natürliche Grenze, diese sollte man beibehalten», fügte Dieter Ammann an.

In letzter Sekunde meldete sich doch noch ein Gegner des Zukunftsraums: Nach langer Suche hatten die Veranstalter des Infoabends gestern in Unterentfelden nur eine Person präsentieren können, die das Nein-Lager öffentlich zu vertreten wagte. Es brauchte zwei Aufrufe von Moderator Walter Vogt ans Publikum, bis dann Dieter Ammann auf die Bühne trat.

Kein Geld: Kleine Gemeinde könnten sich kaum entfalten

Auf der Seite der Befürworter standen Johann Sager und Lucia Engeli als einzige Unterentfelderin. Wie in der AZ vom letzten Dienstag erwähnte sie die Fusion von Aarau und Rohr als positives Beispiel. Die Grenzen zwischen den Zukunftsraum-Gemeinden seien heute fliessend, «Wald oder Strassen gehören teilweise schon zusammen».

Mit einer gemeinsamen Stadtverwaltung könnte man Energie sparen und diese nutzen «für ein starkes Entfelden». Vor allem in Unterentfelden ginge der Steuerfuss «immer wieder ein Bisschen nach oben», durch die vielen gebundenen Ausgaben bleibe der Gemeinde aber kaum Luft, sich zu entfalten.

«Stillstand ist gleich Rückschritt, wir müssen vorwärts machen», hielt Johann Sager fest. «Heute sind wir ein Lebensraum. Wenn ich nach Aarau fahre, merke ich die Grenze am ‹Mont Disteli› nicht besonders.»

Pro oder Kontra, wer hat in Entfelden die Oberhand?

Wie schlägt nun der Puls in Ober- und Unterentfelden? Nach dem ersten Streitgespräch auf der Bühne konnte man noch keine Prognose wagen. Es war dann die Stellungnahme von einem Mann aus dem Publikum, die von grossem Applaus gefolgt wurde und so klar das Gefühl gab: In Entfelden scheinen die Befürworter doch leicht die Oberhand zu haben, auch wenn sich immer mehr Fusionsgegner mit ihren Argumenten an die Öffentlichkeit wagen.

Der Mann sagte: «Es heisst Zukunftsraum, nicht Gegenwartsraum.» Entfelden müsse bald ein Schulhaus bauen, das Steuersubstrat der beiden Gemeinden werde strapaziert, die Steuerfüsse bewegen sich eher nur nach oben.

Zu den vielfach beanstandenen, teilweise höheren Gebühren im heutigen Aarau sagte er: Eine gratis Grünabfuhr gibt es nicht, in Oberentfelden zahlt sie nur jemand anderes via Steuern. Zum Schluss teilte er noch einen Seitenhieb an die Fusionsgegner aus: «Wer am Distelberg eine Grenze sieht, ist in der Zeit stehen geblieben.»

Kann man eine Fusion auch rückgängig machen?

Im Publikum kamen noch Fragen auf zu einer möglichen Vereinheitlichung der öV-Tarifzonen im neuen Stadtgebiet (liegt nicht in der Kompetenz der Stadt) oder zu den Adressen (bleiben gleich).

Eine Dame schlug vor, die Stadtteilkommissionen für über 16- statt 13-Jährige und nur niedergelassenen Ausländern freizuhalten. Laut Zukunftsraum-Projektleiter Marco Salvini ist in der Frage noch nichts in Stein gemeisselt, auch ob es zwölf Stadtteile geben soll wie derzeit angedacht, oder doch mehr (oder weniger).

Auch ein Widerruf der Fusion seit rein von Gesetz her theoretisch möglich: Ein Mann aus dem Publikum fragte, ob es die Möglichkeit gibt, eine Gemeindefusion später rückgängig zu machen. Eine Rechtsgrundlage dazu gäge es tatsächlich, bestätigte Marco Salvini.

Stichtag: Gemeindeversammlung am 2. September

Ob wegen dem warmen Wetter oder der Maskenpflicht: 110 Menschen wagten sich gestern Abend in die Turnhalle Bünten, weniger als die Hälfte wie an der letzten Infoveranstaltung im November in Oberentfelden. Am 2. September entscheiden Ober- und Unterentfelden gleichzeitig an je einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung, ob die Fusionsverträge ausarbeitet werden sollen oder nicht.