Am kommenden Freitag, den 3. Mai erscheint die neue Single «Move The World» von Khasma. Ihr Song wird vom 13. bis 23. Juni die Schweizer Turn-Welt bewegen: Khasma liefern mit «Move The World» die Hymne zum Eidgenössischen Turnfest 2019 in Aarau.

«Wir können die Welt verändern – es ist eure Chance, es zu beweisen!» Als hätten Stephan Kaiser und Silvan Strinimann geahnt, welche Kraft junge Leute entwickeln können, als sie zusammen mit Hekla Goodman den Track «Move The World» schrieben.

Was das Trio – die Jungs aus der Schweiz mit «SRF3 Best Talent»-Ehren ausgezeichnet für ihre Arbeit als When They Wake, das Mädel aus Kalifornien und als Singer-Songwriterin unterwegs in London – da geschaffen hat, ist ein Dance-Track von Weltformat.