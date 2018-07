Markus Eichenberger hat sich auf Sterne spezialisiert. Mit Langzeitbelichtung oder Zeitraffer hält er auf Foto oder Film fest, wie das Firmament über unsere Köpfe zieht. Dafür muss er auf die höchsten Gipfel, möglichst weit weg von jeglicher Lichtverschmutzung, sitzt da nächtelang bei Minustemperaturen, richtet alle paar Stunden die Kameras neu aus. Seine Bilder verkauft er an Agenturen und Magazine, er hält Vorträge und bietet Sternfotografie-Workshops und Zeitraffer-Kurse an. Und das alles tut er sehr erfolgreich. Nicht nur, dass seine Agenda gefüllt ist. Auf dem Sims des Kachelofens in seiner Wohnung in der Aarauer Altstadt stehen auch sechs goldene Figuren und zwei Diplome. Es sind Preise von internationalen Filmfestspielen in Vancouver, Toronto, Auckland, Atlanta, Hollywood, London, Mumbai und Houston.

Und jetzt kommt eine weitere Auszeichnung dazu, wenn auch ganz ohne goldene Figur. «Die Anfrage von Marc Horat, dem Kurator des Planetariums im Verkehrshaus Luzern, hat mich enorm gefreut», sagt Markus Eichenberger. Und als er erfahren habe, dass er seine Filme im Filmtheater (IMAX) zeigen könne, auf der 25 auf 19 Meter grossen Leinwand, habe er erst leer geschluckt. «Und dann keinen Moment gezögert.»