Kalte graue Betonwände mit Farbe zu verzieren, ist eine Passion von Manuela Perrone. Momentan verbringt die Suhrerin einen Grossteil ihrer Freizeit in der Unterführung bei der Jowa zwischen Suhr und Gränichen. Diese ist ein Überbleibsel von 1963, als dort eine Nationalstrasse ins Wynental hätte entstehen sollen.

«Bei diversen Spaziergängen mit Kindern und Hund sind wir an dieser Unterführung vorbeigekommen und ich dachte mir schon lange, dass sie etwas Farbe vertragen könnte.» Street Art ist ein Hobby von Manuela Perrone, hauptberuflich arbeitet sie als Floristin. Angefangen mit der Wandmalerei hat Perrone erst vor neun Monaten, vorher hat sie sich eher auf kleinere Leinwände konzentriert.

Seit Mitte Juli ist die 38-Jährige in der Gränicher Unterführung an der Arbeit. Es handelt sich jedoch nicht um das erste Projekt der Künstlerin. In der Stadt Aarau sind ihre Malereien an mehreren Orten zu finden. Seien es etwa Turnschuhe, welche vis-à-vis vom Jugendzentrum Wenk an Bauwände gemalt sind; oder ein riesiger Schmetterling an den Wänden des Kulturhauses Flösserplatz.