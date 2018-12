Paula Widmer (20) stand schon als Knirps am Feldrand und bewunderte ihre Mutter beim Volleyballspielen. Mit zehn Jahren durfte sie endlich auch starten. «Meine Mutter sperrte mich bis dann, um mich wohl vor frühen Verletzungen zu schützen», erzählt Paula.

Sie besuchte unter anderem die Sportabteilung der Alten Kantonsschule Aarau und die Sportschule in Buchs. Tat ihre ersten Volleyballschritte beim BTV Aarau, wechselte mit fünfzehn in die NLB des TV Schönenwerd und eine Saison später zum NLA-Verein Sm’Aesch-Pfeffingen.

Schnell entscheiden

«Bei Sm’Aesch profitierte ich von sehr professionellen Trainingsstrukturen unter Timo Lippuner», erzählt Widmer. Mit dem Wechsel stand sie auch vor der Entscheidung Beach- oder Hallenvolleyball und wählte das Erstere.

Heute sagt sie: «Ich durfte in beiden Disziplinen schon unvergessliche Erfolge feiern, musste aber auch bittere Enttäuschungen einstecken.» Seit sie beim VBC Züri Unterland spielt, fühlt sie sich wohl in der Halle und meint, ein gesunder Mix zwischen Indoor und Outdoor passe ihr wohl am besten. Im Indoor-Team verkörpert sie eine Leaderposition, in der sie trotz ihres jungen Alters Verantwortung übernehmen darf und als wichtige Punktesammlerin im Angriff gilt.