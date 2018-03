Die Baustelle hat aus dem Suhrer Zentrum einen Irrgarten gemacht. Ein Labyrinth mit Hindernissen, Sackgassen und Umwegen. Zumindest für Fussgänger. Bei der Bären-Kreuzung sind alle Fussgängerstreifen ausgemerzt worden.

Pendler konnten vom Bahnhof herkommend bis anhin die Kantonsstrasse via Fussgängerstreifen überqueren und so zur Tramstrasse und direkt zum Suhre-Park gelangen. Seit die Bauarbeiten begonnen haben, ist das nicht mehr möglich. Fussgänger werden mit Schildern von der Bärenkreuzung weggeführt. Weit weg.

Die Umleitung führt bis zum Möbel Pfister, durch die Unterführung. Von dort kann man entweder via Alte Gasse in die Tramstrasse einbiegen oder entlang der Bernstrasse zum Einkaufen in den Suhre-Park. Zeitaufwand: Zirka acht Minuten, wenn man gut zu Fuss ist.

Passanten verschieben Schranken

Für den Kanton steht bei diesen langen Umwegen die Sicherheit der Fussgängerinnen im Vordergrund. «Der Automobilist muss im Baustellenbereich auf so viele Dinge achten, dass es zu gefährlichen Situationen führen könnte, wenn auch noch Fussgänger über die Strasse möchten», sagte Alex Joss, Projektleiter Department Bau, Verkehr und Umwelt, im Interview mit der AZ Anfang März.