Wir treffen Rohner und zwei seiner Kollegen, Roberto Savoia, 49, und André von Ah, 53, rund einen Monat danach im Café Tuchlaube in Aarau. Schnell wird klar: Grillieren ist nichts, was die drei Männer so eben nebenher machen.

An die Grill-Meisterschaft am Eidgenössischen Turnfest in Aarau erinnert sich Marcel Rohner, 50, gerne. «Wir standen entspannt am Grill, nippten an einem Whisky und pafften unsere Zigarre.»

Bei gemeinsamen Grillabenden hätten sie viel ausprobiert, ehe sie vor vier Jahren der Ehrgeiz packte: Rohner, der damals in Rupperswil wohnte, meldete sich und seine Jungs für offizielle Grillwettbewerbe an. Unter dem Namen «BBQ Suzie Q» (von Ah: «Wir wollten etwas, was sich reimt») nahmen sie an Wettkämpfen teil, zuerst in Brugg am Beef.ch, danach an den Schweizer Meisterschaften in Bern und Wil SG, wo sie beide Male Dritter wurden.

Von Desserts verstehen sie nicht viel

Trotz Podestplatz habe sie das gewurmt. «Verlieren tut weh», sagt Roberto Savoia. Knackpunkt bei den Dreigängern jeweils: Das Dessert, von dem sie «schlichtweg keine Ahnung» hätten. Also holten sie einen Fachmann dazu.

Rolf Caviezel, schweizweit bekannter Molekularkoch und Wirt des «Station 1» in Grenchen SO, komplettierte die Truppe. «Rolf und ich sind alte Freunde von der Hotelfachschule», erzählt Rohner. Es lohnte sich: Mit Caviezels raffinierten Erdbeer-Rhabarbertörtchen an Gin-Caramelsauce erzielte das Team die Bestnote.